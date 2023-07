Máy bay "cán đinh" tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất: "Đinh" ở đâu ra?

Theo đó, ACV có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để triển khai hệ thống phát hiện FOD và radar giám sát an ninh mặt đất nhằm tăng cường công tác an ninh, an toàn tại các sân bay, đặc biệt là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

Hiện đại hóa trang thiết bị kiểm soát FOD; trong đó chú trọng đối với hệ thống di động chạy tuần đường phát hiện FOD trên sân đỗ, đường lăn, nơi xuất hiện đến 95% số lượng FOD đã được thống kê ở các sân bay tại Việt Nam.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết công tác kiểm soát FOD tại Cảng được tiến hành thường xuyên.

Hằng ngày, Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài tổ chức kiểm tra, thu gom FOD, vệ sinh sân đường khu bay thường xuyên, định kỳ và bất thường khi có sự vụ.

Trung tâm Khai thác Khu bay Nội Bài được trang bị các phương tiện quét hút FOD; mỗi lần đi kiểm tra, ngoài hệ thống xe quét hút thì còn có các kíp nhân viên kiểm tra trực quan, thu gom các FOD mà phương tiện không hút được.

"Việc thu gom diễn ra gần như 24/7 theo các khung giờ nhất định trong tất cả các vị trí đỗ máy bay, đường lăn, đường cất hạ cánh… và khi có vụ việc bất thường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay"- đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định.

Trong các vụ việc phát hiện máy bay bị đinh vít găm vào lốp vừa qua, Trung tâm khai thác khu bay Nội Bài đã cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống đường băng, đường lăn, sân đỗ theo lộ trình di chuyển của máy bay nhưng không phát hiện vật thể lạ.