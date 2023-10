Mẫu xe Hyundai sắp ra mắt thị trường Việt 'cháy hàng' ở Ấn Độ

Exter tại Ấn Độ được trang bị động cơ xăng 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT.

Ngoài ra, Hyundai Exter cũng được trang bị những tính năng an toàn cơ bản gồm 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm, cảnh báo thắt dây an toàn, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ kiểm soát thân xe, cảm biến lùi, camera lùi, phanh ABS và bộ phân phối lực phanh điện tử EBD.

