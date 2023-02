Mâu Thủy hé lộ hành trình sinh nở, bạn trai xuất hiện mọi cung đường

Ngày 14/2, Mâu Thủy chia sẻ clip tổng hợp hành trình từ khi mang bầu đến lúc "vượt cạn" thành công. Sát cánh nàng hậu trong thời gian quan trọng này là bạn trai cô. Bóng dáng anh xuất hiện trên mọi cung đường cuộc sống với mẹ con Mâu Thủy.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hành trình bầu bí, sinh nở của Mâu Thủy.

Dù bận rộn công việc nhưng bạn trai nàng hậu vẫn dành thời gian đi bộ, mua sắm đồ sơ sinh và đặc biệt túc trực ở bên khi bạn gái "vượt cạn".

Hình ảnh người đàn ông tất bật lo lắng, quan tâm mẹ con Mâu Thủy từng li từng tí khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.