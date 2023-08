Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ trọng thương

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an huyện Quảng Điền và Công an thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) đã bắt được Lê Đức Từ (60 tuổi, trú 14/13 đường Lê Tư Thành, tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), kẻ dùng dao phay chém vợ là bà Trần Thị Th. (57 tuổi) thương tích nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 21/8, do mâu thuẫn trong gia đình, Từ dùng con dao phay chém vợ, trong đó có nhát vào phần đầu của bà Th. gây thương tích nặng. Sau khi chém vợ, Từ bỏ mặc nạn nhân, lấy xe máy rời khỏi nhà.