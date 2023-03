Mâu thuẫn do tính tiền hát, gã côn đồ gọi em trai đến chém chủ quán karaoke

Ngày 24/3, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Ngô Hùng Trường (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP.Huế) về tội giết người.

Theo hồ sơ, khoảng 13h ngày 02/10/2022, Ngô Hồng Sơn (SN 1988, trú tại phường An Đông, TP Huế) cùng nhóm bạn gồm 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế). Sau đó, tất cả nhóm cùng đến hát karaoke tại quán Thủy Hoàng của anh Lê Hoàng (SN 1991, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy).