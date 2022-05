Màu sắc rực rỡ của núi cầu vồng đẹp như cổ tích ở Peru được 'tô' bằng gì?

Những điều cần biết về Núi Cầu vồng

Núi Cầu vồng, còn được gọi là Montaña de Siete Colores (Núi bảy màu), nằm trên dãy Andes ở vùng Cusco của Peru.

Khung cảnh ấn tượng của Núi Cầu vồng ở Peru

Nhưng điều gì đã khiến Núi Cầu Vồng có nhiều sắc màu khác nhau tới như vậy? Theo HuffPo, nguyên nhân khiến những màu sắc này được hình thành là do lớp băng từng bao phủ khu vực này. Khi những lớp băng này bắt đầu tan chảy, nước hòa với các khoáng chất trong lòng đất, hình thành nên dãy núi nhiều màu sắc như ngày nay. Các khu vực màu đỏ là do hỗn hợp rỉ sét, màu vàng là do sunfua sắt, màu đỏ tía là do goethit hoặc limonite bị oxy hóa và màu xanh lá cây là do clorit.

Thời điểm tốt nhất để tham quan Núi Cầu vồng