Mate 70 cho thấy tiến bộ chip của Huawei đã chững lại

Smartphone Huawei Mate 70 vẫn dùng chip sản xuất trên quy trình 7nm, tương tự mẫu điện thoại năm ngoái bất chấp một số dự đoán công ty sẽ chuyển sang công nghệ 5nm. Mẫu flagship mới nhất của Huawei dùng con chip không khác biệt nhiều so với một năm trước, báo hiệu tiến bộ công nghệ đã chững lại. Theo các nhà nghiên cứu TechInsights, Mate 70 Pro Plus sử dụng chip sản xuất trên quy trình 7nm tương tự Mate 60 Pro. Con chip – Kirin 9020 – do Huawei thiết kế và xưởng đúc SMIC chế tạo. Năm nay xuất hiện tin đồn Huawei tiến lên quy trình 5nm tiên tiến hơn, đặt ra dấu hỏi về tác động của những lệnh trừng phạt của Mỹ lên ngành công nghệ Trung Quốc. Bản thân Huawei không tiết lộ thông tin về công nghệ chip của mình. Như vậy, Huawei vẫn đang đi sau khoảng 5 năm về công nghệ so với xưởng đúc chip số 1 thế giới TSMC. Lần đầu TSMC công bố chip 7nm là vào năm 2018 và phiên bản thứ hai ra mắt năm 2019. Bên trong Huawei Mate 70 Pro Plus. Ảnh: TechInsights Cách đây một năm, Huawei gây ấn tượng với ngành công nghệ khi giới thiệu Mate 60 Pro, sử dụng chip bán dẫn tiên tiến hơn những gì các quan chức Mỹ vẫn nghĩ. Dù vậy, công ty Thâm Quyến dường như không thể vượt qua công nghệ 7nm cho đến ít nhất năm 2026, theo Bloomberg. Đối tác SMIC – bị cấm mua máy móc tối tân của ASML – đang vật lộn với tỷ lệ năng suất nghèo nàn và vấn đề ổn định với công nghệ hiện tại, càng phủ bóng đen lên triển vọng nút sản xuất tân tiến hơn. Huawei đạt một số tiến bộ nhỏ với Mate 70 Pro. Trong khi phân tích, TechInsights phát hiện sơ đồ mạch trên chip được sửa đổi nhằm tăng hiệu suất và hiệu quả. Khuôn của chip cũng lớn hơn 15% so với năm ngoái. Song, nó vẫn không tốt bằng công nghệ TSMC giới thiệu cách đây 5 năm khi sử dụng máy EUV của ASML. Nhà phân tích bo mạch Alexandra Noguera của TechInsights nhận xét, so với thiết kế chip năm 2019 của TSMC, chip hiện tại của Huawei chậm hơn, tiêu thụ nhiều điện năng hơn và tỷ lệ năng suất thấp hơn. Tuy nhiên, nó cũng tốt hơn so với chip năm ngoái của chính họ. Huawei và SMIC được xem là những hy vọng lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn. Song, nhiều khả năng họ sẽ tụt lại xa hơn nữa vào năm sau khi TSMC và Samsung bắt đầu sản xuất đại trà trên quy trình 2nm. Mate 60 đã đưa Huawei trở lại phân khúc smartphone cao cấp Trung Quốc. Công ty đang triển khai hệ điều hành mới, HarmonyOS Next, thoát ly hoàn toàn Google và Android. (Theo Bloomberg)