Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới dự kiến tăng 20 ủy viên

Dự kiến, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X là 405 người (tăng 20 người so với khóa IX). Trong đó, tái cử là 249 người, ủy viên mới là 156 người. Sáng 4/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến diễn ra từ 16 đến 18/10 tại Hà Nội với dự tham dự của gần 1.400 đại biểu, trong đó, đại biểu chính thức là 1.052 người. Thông tin về những điểm mới nổi bật đối với Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề cập nhiều nội dung, trong đó có đề án nhân sự trình Đại hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng (Ảnh: Quang Vinh). Theo ông Dũng, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X là 405 người (tăng 20 người so với khóa IX). Trong đó, tái cử là 249 người (61,5%), mới là 156 người (38,5%). Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X là 72 người (tăng 10 người so với khóa IX), trong đó tái cử là 49 người (68,1%), mới là 23 người (31,9%). Theo báo cáo, trong số Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, có 912 người (86,7%) có trình độ từ Đại học trở lên. Trong đó, Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ có 56 người; Tiến sĩ 85 người; Thạc sĩ 225 người; Đại học, cử nhân 546 người. Đại biểu trẻ tuổi nhất là Bà Thị Hà (20 tuổi, cá nhân tiêu biểu dân tộc S'Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Đại biểu cao tuổi nhất 95 tuổi, là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ khóa mới dự kiến gồm 6 người, bằng khóa IX, nhưng số lượng phó chủ tịch không chuyên trách là 8 người, tăng 2 người so với khóa IX. Ngoài công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cũng thông tin về nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Theo đó, quy định mới dự kiến điều chỉnh chế độ họp thường kỳ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 1 lần/năm thành 2 lần/năm; giao thẩm quyền cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc thành lập Hội đồng tư vấn ở cấp Trung ương. Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Quang Vinh). Việc sửa Điều lệ MTTQ Việt Nam cũng sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thống nhất, đồng bộ với cấp Trung ương; quy định về hình thức kỷ luật... để phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội, theo ông Dũng, cũng có nhiều điểm mới. Theo đó, tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội được xác định là "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc". Dự thảo báo cáo chính trị cũng bổ sung một số kết quả, nhiệm vụ mới từ thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, linh hoạt của Mặt trận, kết quả có tính lay động, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung mới một chương trình hành động: "Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc".