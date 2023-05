Mặt tối của thời trang nhanh

Với sự phát triển như vũ bão của thời trang nhanh, một vấn đề rất được các chính phủ cũng như doanh nghiệp quan tâm đó chính là kinh tế tuần hoàn, làm thế nào để ngành thời trang, ngành dệt may vẫn có thể phát triển mạnh, song song với đó không làm tổn hại quá lớn tới môi trường?

Dệt may là ngành gây ô nhiễm lớn thứ hai chỉ sau dầu mỏ. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

Mới đây, một vệ tinh ngoài không gian đã chụp được hình ảnh một bãi rác thải chuyên đồ thời trang, may mặc bị đổ về đó, cụ thể là sa mạc Atacama của Chile. Kính vệ tinh cho thấy 39 triệu tấn đồ dệt may, thời trang ế ẩm, tồn kho từ khắp các quốc gia trên thế giới đã bị đổ về sa mạc Atacama của Chile tạo thành một điểm nhấn bất đắc dĩ có thể nhìn thấy được từ ngoài không gian, chứng tỏ kích thước của bãi rác này rất khủng khiếp.

Kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may

Kinh tế tuần hoàn được đánh giá cao hơn tái chế, vì xả thải ra môi trường ít hơn. Các sản phẩm trong nền kinh tế tuần hoàn được làm ra với mục tiêu ngay từ đầu là nó sẽ sống được vài vòng đời, không chỉ một. Nó cũng sẽ không bị dỡ ra để biến thành một đồ vật khác.



Đối với hàng dệt may, để áp dụng kinh tế tuần hoàn, hạn chế vứt rác thải ra môi trường, mới đây nhiều nước thuộc liên minh châu Âu EU đã nhất trí rằng không được đốt hay là chôn vùi những sản phẩm dệt may tồn kho, thay vào đó có thể tái sử dụng, may đo, thiết kế lại để tạo ra những sản phẩm mới, thay vì kết thúc vòng đời ngắn ngủi ở bãi rác.



Nhiều nước EU ủng hộ cấm tiêu hủy hàng dệt may tồn kho

Các nhà lãnh đạo ngành dệt may và một số doanh nghiệp cho rằng quá nhiều quy định về môi trường có nguy cơ bóp nghẹt các nền kinh tế châu Âu.



Thụy Điển, quê hương của hãng bán lẻ thời trang H&M, đã kêu gọi loại bỏ đề xuất về lệnh cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được khỏi Quy định thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững (ESPR) của Liên minh châu Âu, nhưng không thành công.

Pháp, Đức và Hà Lan ủng hộ đề xuất bởi điều này phù hợp với mục tiêu của EU về tái chế, môi trường và không gây gánh nặng cho các doanh nghiệp.