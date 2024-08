Mất tích cùng du thuyền chìm, Chủ tịch trùm ngân hàng Morgan Stanley là ai?

Ông Bloomer bắt đầu sự nghiệp tại công ty kiểm toán Mỹ Arthur Andersen. Đây từng là một trong 5 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, cùng với PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Ernst & Young và KPMG.

Tuy nhiên, Arthur Andersen đã không còn tồn tại. Từ một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, với 85.000 chuyên gia và 89 năm lịch sử, đến năm 2007, Arthur Andersen chỉ có chưa đầy 200 người, chủ yếu để hầu tòa trong các vụ kiện do các sai phạm trước đó, trong có vụ scandal Enron.

Ông Jonathan Bloomer làm việc tại đây 20 năm, từ 1974 đến 1994.

Từ năm 1995-2000, ông Bloomer chuyển đến công ty bảo hiểm của Anh Prudential với tư cách là giám đốc tài chính (CFO), sau đó là CEO từ 2000-2005, rồi bị sa thải. Thời kỳ Jonathan Bloomer làm CEO tại Prudential trùng với sự sụp đổ dotcom và sự kiện khủng bố 11/9/2001. Đây cũng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Prudential, cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Cũng trong năm 2001, vị CEO Prudential đề xuất mua công ty bảo hiểm Mỹ American General. Tuy nhiên, thương vụ đã thất bại do American International Group Inc. (AIG) chiến thắng với mức giá 23 tỷ USD, thấp hơn mức 26,6 tỷ USD do Prudential đưa ra.

Thương vụ phơi bày sự yếu kém của Prudential tại Mỹ và cho thấy các nhà đầu tư đã thiếu tin tưởng vào tập đoàn này.