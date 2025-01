Mất thẻ ngân hàng cần làm ngay việc này để không mất sạch tiền?

Mất thẻ ngân hàng là nỗi lo sợ của bất kỳ ai. Vậy khi không may bị mất thẻ ngân hàng, bạn cần phải làm gì để bảo vệ tài sản của mình? Nguy cơ tiềm ẩn khi mất thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng (thẻ ATM, thẻ tín dụng,...) là công cụ thanh toán phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên, nếu bị mất, nó có thể trở thành "con dao hai lưỡi" gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho chủ sở hữu. Dưới đây là một số nguy cơ bạn có thể gặp phải khi mất thẻ ngân hàng: - Bị rút trộm tiền mặt: Đây là rủi ro dễ thấy nhất khi mất thẻ. Kẻ gian có thể sử dụng thẻ của bạn để rút tiền tại các cây ATM nếu biết mã PIN. - Thực hiện các giao dịch trái phép: Thẻ của bạn có thể bị lợi dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, chuyển khoản,... mà bạn không hề hay biết. - Mất thông tin cá nhân: Trên thẻ ngân hàng có chứa các thông tin cá nhân quan trọng như họ tên, số tài khoản,... Kẻ gian có thể sử dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. - Ảnh hưởng đến uy tín tín dụng: Nếu thẻ tín dụng của bạn bị mất và bị sử dụng để thực hiện các giao dịch gian lận, điểm tín dụng của bạn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mất thẻ ngân hàng là nỗi lo sợ của bất kỳ ai Mất thẻ ngân hàng cần làm gì Khóa thẻ ngân hàng ngay lập tức Đây là việc làm quan trọng nhất bạn cần làm ngay khi phát hiện mất thẻ. Việc khóa thẻ sẽ ngăn chặn kẻ gian thực hiện các giao dịch trái phép từ tài khoản của bạn. Bạn có thể khóa thẻ bằng một trong các cách sau: - Gọi điện đến tổng đài ngân hàng: Mỗi ngân hàng đều có đường dây nóng hỗ trợ khách hàng 24/7. Hãy tìm kiếm số hotline trên website hoặc ứng dụng ngân hàng và liên hệ ngay để yêu cầu khóa thẻ. Khi gọi điện, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin thẻ để nhân viên ngân hàng xác minh. - Khóa thẻ qua Internet Banking/Mobile Banking: Nếu đã đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, bạn có thể tự khóa thẻ ngay trên ứng dụng điện thoại hoặc website của ngân hàng. - Đến trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng: Trong trường hợp không thể thực hiện hai cách trên, bạn hãy mang theo CMND/CCCD đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để yêu cầu khóa thẻ. Báo cáo sự việc với cơ quan công an Sau khi đã khóa thẻ, bạn nên đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc mất thẻ. Việc này sẽ giúp bạn có thêm bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Kiểm tra lại các giao dịch gần nhất Hãy kiểm tra lại lịch sử giao dịch của tài khoản để xem có bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào không. Nếu phát hiện giao dịch lạ, hãy thông báo ngay cho ngân hàng để được hỗ trợ. Thay đổi mật khẩu các dịch vụ liên quan Để đảm bảo an toàn, bạn nên thay đổi mật khẩu của các dịch vụ liên quan đến tài khoản ngân hàng, ví dụ như Internet Banking, Mobile Banking, email,... Theo Đời sống và pháp luật