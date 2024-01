Mặt biến dạng vì bị chó lai sói nuôi trong nhà tấn công

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng kíp Vi phẫu, cho biết ở người lớn, vết thương do chó cắn hay gặp ở chân và tay, nhưng ở trẻ em do độ cao tầm mặt của các em bé thường ngang với tầm miệng và chân của chó, do đó xác suất bị tổn thương ở vùng mặt là khá cao.

Vết thương mặt do chó gây ra thường là vết cắn xé do răng, vết rách nát do cào xước của móng vuốt và những vùng tụ máu do va đập. Hình ảnh điển hình của vết thương chó cắn là một vùng giải phẫu rộng lớn bị rách nát, xảy ra ở nhiều vị trí, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan quan trọng vùng mặt như mắt, mũi, miệng, tai…

Đặc biệt vết thương do chó cắn dễ bị nhiễm các loại tạp khuẩn, nhiễm virus bệnh dại từ nước bọt của chó và nhiễm uốn ván từ móng vuốt chó.…