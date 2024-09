Mặt bằng McDonald’s sắp trả tại quận 1 đắt cỡ nào?

Theo báo cáo của website batdongsan.com.vn, giá mặt bằng ở khu vực này đã tăng gần 16% trong vòng 1 năm qua. Giá thuê trung bình khoảng 183 triệu đồng/tháng. Mới đây, McDonald's Việt Nam - chuỗi đồ ăn nhanh - thông báo đóng cửa chi nhánh McDonald's Bến Thành từ ngày 19-9. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên và lâu năm nhất của chuỗi tại Việt Nam. McDonald's Bến Thành có địa chỉ tại 2-2A Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM. Đây là nhà hàng 3 tầng mở cửa suốt 24 giờ, được xây dựng với tổng diện tích gần 660 m2, sức chứa khoảng 260 chỗ ngồi (180 chỗ ngồi bên trong nhà hàng và 80 chỗ ngồi ngoài trời) với hướng nhìn sang không gian xanh của Công viên 23/9. Mặc dù McDonald's không công bố lý do đóng cửa chi nhánh lâu năm này tại Việt Nam nhưng theo nhiều chuyên gia phân tích có thể là do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì kinh tế khó khăn trong khi giá mặt bằng tăng mạnh. Cửa hàng McDonald's chi nhánh Bến Thành (quận 1, TP HCM) Cụ thể, theo báo cáo của website batdongsan.com.vn, giá mặt bằng ở khu vực này đã tăng gần 16% trong vòng 1 năm qua. Giá thuê trung bình khoảng 183 triệu đồng/tháng. Trao đổi với chúng tôi, một môi giới chuyên cho thuê mặt bằng tại khu vực phường Phạm Ngũ Lão cho biết căn McDonald's có giá ước chừng 14.000 - 15.000 USD/năm (trên dưới 350 triệu đồng), hợp đồng ký từng năm. Mức giá này cao hơn 15-20% so với những năm trước. Sau khi có thông tin McDonald's trả mặt bằng, nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực F&B như chuỗi F&B H.L đang hỏi thuê lại. "Khu vực này đang có nhiều mặt bằng cho thuê, nhiều mức giá khác nhau, từ 50 triệu đồng - 300 triệu đồng tùy diện tích và vị trí. Tuy nhiên, những vị trí đắc địa ở khu vực này dù giá cao nhưng vẫn được khách quan tâm nhiều nhờ khách du lịch thường xuyên qua lại"- môi giới này nói. Theo môi giới này, các mặt bằng ở xung quanh chợ Bến Thành dù không có ai thuê trong thời gian dài nhưng giá thuê vẫn không hạ, thậm chí tăng, chẳng hạn như mặt bằng ngang chỉ 5m và sâu 20m trên đường Lê Lợi mà giá thuê đã hơn 12.000 USD/tháng (xấp xỉ 300 triệu đồng). McDonald's từng cho biết có thể sẽ mở 100 cửa hiệu tại Việt Nam trong vòng một thập kỷ tới nhưng đến nay McDonald's chỉ có 36 cửa hàng tại một số tỉnh, thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Khánh Hòa... Cũng liên quan đến mặt bằng cho thuê, vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin nhà thiết kế Quách Thái Công, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thái Công Việt Nam, đã trả lại mặt bằng 66-68 Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM) và nhiều môi giới đăng lên để cho thuê lại với giá 45.000 USD/tháng (hơn 1,1 tỉ đồng). Tòa nhà có diện tích hơn 1.400m2, kết cấu một tầng trệt và 7 tầng lầu. Thời hạn cho thuê 5-10 năm, đặt cọc 3 tháng và thanh toán 3 tháng/lần. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Thái Công phủ nhận thông tin trên. Trụ sở công ty của nhà thiết kế Thái Công đang bị rao cho thuê lại trên mạng xã hội