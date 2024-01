Mạo danh công an tỉnh Trà Vinh gọi điện lừa lãnh đạo địa phương

Cần phản ánh đến cơ quan chức năng bằng cách soạn tin nhắn (miễn phí) theo cú pháp: V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656. Ví dụ: soạn "V(0812341213) lua dao" gởi 5656 hoặc gọi trực tiếp vào số tổng đài 156 để phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng khẳng định, Công an tỉnh không chỉ đạo cán bộ xử lý vi phạm qua cuộc gọi điện thoại. Tổ chức, cá nhân khi nhận được các cuộc gọi xưng danh công an như đã nêu trên cần nhanh chóng thông báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Lương Ý