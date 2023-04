Manulife sẽ gặp từng khách hàng SCB để xử lý khiếu nại trong tháng 5

Theo ông, toàn bộ khiếu nại của khách hàng SCB sử dụng sản phẩm Tâm An Đầu Tư đều được chuyển đến sau khi SCB gặp sự cố hồi tháng 6/2022. Những khách hàng mua các sản phẩm tương tự từ giai đoạn 2020-2021 đều chưa hề có khiếu nại.

"Do đó, chúng ta cần phải nhìn nhận tình huống xảy ra với SCB là yếu tố dẫn đến sự gia tăng số lượng khiếu nại của khách hàng với Manulife. Đây là lý do chúng tôi đưa ra những hành động đặc biệt và chưa từng có trong thời điểm này", ông Sachin nói.

Vị lãnh đạo công ty bảo hiểm cũng nhấn mạnh các sản phẩm bảo hiểm vốn được thiết kế để mang đến sự an tâm, an toàn về tài chính cho khách hàng. Do đó, khi khách hàng SCB sử dụng sản phẩm của Manulife và gặp căng thẳng, bất an suốt thời gian qua, hãng cảm thấy cần phải có sự thay đổi và hành xử phù hợp.

Hiện tại, doanh nghiệp cũng có kế hoạch hành động 5 điểm để cải thiện quá trình bán hàng và tư vấn. Kế hoạch này sẽ được thực thi từ ngày 1/5.