Manulife hoàn trả hơn 800 tỷ đồng sau khi bị tố 'lừa hợp đồng bảo hiểm'

Bộ Công an giao công an các địa phương phối hợp Manulife tổ chức liên quan đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm nhận đơn.

Việc hàng trăm khách hàng đồng loạt gửi đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) "bắt tay nhau" trong việc lừa khách hàng gửi tiết kiệm, "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, là vấn đề được Dân trí liên tục phản ánh thời gian qua.

Trả lời phóng viên Dân trí một tháng trước, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương xác minh vụ việc này.

C03 cũng được giao làm việc với các tập thể, cá nhân liên quan, đánh giá và phân loại xử lý đơn tố cáo của người dân theo đúng quy định của pháp luật.