Mạnh tay dẹp nạn đầu cơ thổi giá đất

Dù đã được cơ quan chức năng vào cuộc nhưng cuối cùng, diễn biến những phiên đấu giá vẫn không có gì thay đổi, thậm chí, giá đất đấu giá còn tiếp tục tăng cao. Lý do giá đất đấu giá liên tục tăng vọt Liên quan hoạt động đấu giá đất "nóng" lên tại một số địa phương thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tình trạng thổi giá đất, đẩy giá tại các phiên đấu giá gần đây đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Bộ TN&MT đã kiểm tra, rà soát các phiên đấu giá đất có dấu hiệu bất thường và nhận thấy có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là việc lập, công khai quy hoạch các khu vực phát triển đô thị nhà ở chưa bài bản, chưa công khai minh bạch. Bộ trưởng cho rằng điều này đã tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng đầu cơ đất đai, một số đối tượng tham gia đấu giá đất không thực sự có nhu cầu về đất ở, nhà ở mà chủ yếu vì mục đích đầu cơ, thao túng giá. Có trường hợp sau khi trúng đấu giá không nộp tiền theo quy chế, có dấu hiệu bỏ cọc. Thứ hai, một số địa phương thiếu chủ động trong việc tạo quỹ đất để đấu giá đất dẫn đến đất ở, nhà ở của người dân trở nên khan hiếm, không đáp ứng đầy đủ trong thời gian dài. "Có địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá hiện hành, chưa được điều chỉnh kịp thời, thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá đất thực tế để làm giá khởi điểm. Điều này dẫn đến giá trúng đấu giá và giá khởi điểm có sự chênh lệch lớn, cũng như thu hút nhiều đối tượng tham gia đấu giá để kiếm lời", lãnh đạo Bộ TN&MT cho hay. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho biết giá đất tại các phiên đấu giá tiếp tục tăng cao do mức giá khởi điểm vẫn ở mức rất thấp, thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường. Đồng thời, do nhu cầu về bất động sản, nhất là các sản phẩm đảm bảo về pháp lý, có tiềm năng tăng trưởng rõ ràng, như đất đấu giá. Cùng với đó là kỳ vọng đất đai sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, những người mua có thể chấp nhận mức giá cao hơn rất nhiều so với định giá thông thường. Đặc biệt, mức giá tăng cao do thị trường bất động sản Hà Nội đang tăng trưởng “nóng” với nguồn cung vẫn hạn chế, mức giá sơ cấp liên tục thiết lập mặt bằng mới ở ngưỡng cao cùng với kỳ vọng về việc mở rộng thành phố và hạ tầng giao thông. Cách dẹp nạn đầu cơ, đẩy giá Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết riêng đối với đấu giá các địa phương cần công khai quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Thứ hai cần điều chỉnh hợp lý giá đất trong bảng giá đất làm giá để tính giá khởi điểm. Thứ ba là trong quy chế đấu giá có thể quy định rút ngắn thời gian nộp tiền thanh toán trúng đấu giá và bổ sung quy định việc công khai các trường hợp trúng giá cao nhưng bỏ cọc nhằm hạn chế các đối tượng lợi dụng đấu giá đất để trục lợi, thổi giá gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Thứ tư là cần có các biện pháp bảo đảm nguồn cung bất động sản nhà ở, đất ở, có giá cả hợp lý phù hợp với khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của đại bộ phận người dân có nhu cầu thực, khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu trên thị trường bất động sản bao gồm các sản phẩm đấu giá quyền sử dụng đất. Thứ năm là tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Duy Minh