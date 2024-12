Manh mối nhân thân của bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Khi xác minh thẻ căn cước được tìm thấy ở hiện trường, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) xác định người đứng tên trên thẻ căn cước đã đi nước ngoài. Ngày 13/10, nguồn tin của Dân trí cho biết liên quan đến vụ bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Công an TP Thủ Đức đã có manh mối về nhân thân của bộ xương này. Như Dân trí đã thông tin, chiều 8/12, tại nhánh đường dẫn từ Phú Hữu lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức), người dân phát hiện một chiếc sọ người nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đoạn đường dẫn lên cao tốc, nơi phát hiện vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn). Ghi nhận hiện trường là khu vực gầm của đường dẫn lên cao tốc, cây cối rậm rạp và sình lầy. Hiện trường có nhiều phần xương của cơ thể người, hộp sọ và bộ quần áo nam giới; ngoài ra, còn có một thẻ ATM và căn cước công dân tên B.T.Q. (SN 1995, quê Cần Thơ). Tại hiện trường, ngay vị trí phát hiện bộ xương có một cây xanh, trên nhánh cây có sợi dây. Công an nhận định khả năng nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, lâu ngày thi thể phân hủy nên chỉ còn bộ xương. Qua xác minh thẻ căn cước, cơ quan công an nhận được thông tin anh B.T.Q. vẫn còn sống, đã đi lao động tại nước ngoài. Liên hệ với anh Q., người này cho biết thẻ căn cước công dân này (loại cũ, không gắn chip) được đưa cho anh B.Q.Đ. (SN 1993, quê Cần Thơ, là em họ của anh Q.) mượn để sử dụng. Trước đó anh Q. từng làm chung với anh Đ. tại TPHCM, trong một đêm anh Đ. bị trộm chiếc ví nên Q. đã cho Đ. mượn căn cước công dân để đăng ký nhà trọ. Ông Bùi Công N. (SN 1971, ngụ Đồng Tháp, là ba của anh Đ.) cho biết, do cuộc sống khó khăn, ông và mẹ của Đ. đã "đường ai nấy đi" gần 20 năm, nên hơn một năm qua khi nghe tin Đ. mất tích ông cũng trông chờ vào người con gái và mẹ của Đ. đang sống ở TPHCM sẽ đi tìm Đ. Ông N. kể, khi nghe công an báo tin, ông đã đón xe lên TPHCM để làm việc với cơ quan điều tra, và ông đã về quê chờ đợi kết quả. Hiện trường có sợi dây cột vào nhánh cây, nghi nạn nhân chết trong tư thế treo cổ (Ảnh: Xuân Đoàn). Chị Bùi Thị Kim Y. (SN 1991, quê Cần Thơ, tạm trú quận 7, chị ruột của anh Đ.) cho biết, anh Đ. ở trọ tại quận 9 cũ (nay là TP Thủ Đức), thỉnh thoảng có ghé nhà chị Y. chơi. Khoảng tháng 9/10/2023, anh Đ. gửi ảnh cho vợ chồng người chị họ nói là đang ở Bạc Liêu và đi tàu biển, thu nhập ổn định, nên anh Đ. rủ vợ chồng người chị họ tới làm chung. Rồi sau đó, hai chị em không còn liên lạc với nhau. Bà Bùi Thị V. (SN 1972, quê Cần Thơ, mẹ của anh Đ.) kể rằng, sau đợt dịch Covid-19 (cuối năm 2021), anh Đ. có ghé phòng trọ của mẹ ở hơn 1 tháng rồi chuyển đi, mãi tới sau này bà mới biết con trai bị mất liên lạc. "Đ. làm sơn nước cho các công trình nên chuyển chỗ ở liên tục, hai mẹ con cũng ít liên lạc với nhau, vì Đ. không dùng điện thoại thông minh, chỉ liên lạc với chị gái do hai chị em hay làm chung", bà V. kể. Công an TP Thủ Đức đã tiến hành làm việc với gia đình anh Đ., lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định bộ xương này có phải là anh Đ. hay không.