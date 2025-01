Manh mối giúp phát hiện đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng ở Campuchia

Manh mối từ 2 tin tố giác

Sau hơn 2 tháng đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá thành công chuyên án "CPC9" đấu tranh với ổ nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ 60 người. Trong đó có cả chủ mưu, cầm đầu, quản lý có vai trò quan trọng trong ổ nhóm, đồng thời thu giữ hàng trăm điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, từ ngày 28/5/2024 đến 13/1/2025, có hơn 13.000 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất lên tới gần 12 tỷ đồng.

Công an đấu tranh với các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, bà Ngô Thị Hảo, Phó Trưởng phòng II, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án "CPC9" từ tin tố giác của 2 bị hại.