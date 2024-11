Mạng xã hội Việt nhiều người dùng trong nước hơn Facebook, TikTok

Với 76,5 triệu người dùng, nền tảng mạng xã hội Zalo của Việt Nam hiện có đông tài khoản đăng ký sử dụng hơn Facebook, Google, TikTok. Sáng 28/11, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động lĩnh vực thông tin điện tử năm 2024, định hướng năm 2025 và phổ biến nghị định số 147/2024/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Bộ TT&TT và các Sở TT&TT trên toàn quốc. Số liệu mới về sự phát triển của lĩnh vực thông tin điện tử Báo cáo đánh giá về hoạt động thông tin điện tử, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ TT&TT) cho hay, năm 2024, đã có thêm 80 trang thông tin điện tử tổng hợp và 40 mạng xã hội trong nước được cấp phép. Tổng số lượng tài khoản người Việt Nam sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu tài khoản. Tổng số tài khoản người Việt Nam sử dụng mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 tài khoản. Trong đó, số người dùng Zalo hàng tháng (tính đến 30/6/2024) là 76,5 triệu người dùng. Số người dùng Facebook tại Việt Nam là 72 triệu, YouTube đạt 63 triệu và Tiktok là 67 triệu người dùng. Theo Cục PTTH&TTĐT, như vậy, đến thời điểm hiện tại, nền tảng Zalo có đông tài khoản đăng ký sử dụng hơn 3 nền tảng xuyên biên giới. Một người dùng đang tham khảo gói dịch vụ Zalo trả phí. Ảnh: Trọng Đạt Năm 2024, Bộ TT&TT đã cấp 23 Giấy phép trò chơi điện tử G1, 30 Giấy chứng nhận trò chơi điện tử G2, G3, G4. Bộ TT&TT cũng đã cấp cấp 13 Giấy xác nhận thông báo thông tin liên hệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Theo ước tính của Cục PTTH&TTĐT, năm 2024 doanh thu ngành game ước đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023. Số lượng lao động ngành game năm 2024 ước khoảng 4.100 người, tăng 31% so với năm 2023. Trong năm 2024, Bộ TT&TT và Sở TT&TT các địa phương đã kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh 236 trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội. Trong đó, xử phạt 46 trường hợp với tổng số tiền phạt là hơn 1 tỷ đồng, Các Sở TT&TT địa phương cũng đã thực hiện kiểm tra 1.040 trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, phát hiện, xử lý và chấn chỉnh 290 trang có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật (20 trường hợp biểu hiện “báo hóa”), rà soát xử lý 83 tên miền có dấu hiệu vi phạm (buộc thu hồi 2 tên miền). Năm 2024, Bộ TT&TT tiếp tục duy trì việc đấu tranh, yêu cầu các nền tảng phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Kết quả là Facebook đã chặn, gỡ 8.981 nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 94%); Google đã chặn, gỡ 6.043 nội dung vi phạm trên YouTube (tỷ lệ 91%); TikTok chặn, gỡ 971 nội dung vi phạm, (tỷ lệ 93%). Lĩnh vực thông tin điện tử đã đóng góp tích cực cho ngành TT&TT Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, nhìn lại một năm qua, Bộ TT&TT nhận thấy, lĩnh vực thông tin điện tử đã có những đóng góp tích cực cho ngành thông tin và truyền thông nói riêng và cho đời sống xã hội nói chung. Mạng xã hội trong nước đã dần thu hút được đông người sử dụng Việt Nam. Dù vậy, thực tế sức ảnh hưởng, tác động của thông tin trên các mạng xã hội trong nước vẫn còn hạn chế so với các nền tảng xuyên biên giới. Các nền tảng xuyên biên giới trong năm qua đã có bước tiến tích cực trong việc hợp tác với cơ quan quản lý để xử lý các nội dung vi phạm và đẩy mạnh hoạt động truyền thông để người dân nhận biết và cảnh giác với tin giả, tin lừa đảo. Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao sự phát triển và đóng góp của lĩnh vực thông tin điện tử. Ảnh: Minh Sơn Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc của Bộ TT&TT đã kết nối với các Trung tâm xử lý tin giả, tin xấu độc tại địa phương để hình thành mạng lưới xử lý tin giả quốc gia (20 tỉnh, thành phố). Nhờ vậy các địa phương đã chủ động xác minh và xử lý ngay được vi phạm tại địa bàn. Trong những năm qua tình trạng “báo hóa” trang tin và mạng xã hội đã được Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương nhận diện, tập trung chấn chỉnh kịp thời với việc triển khai hàng loạt các giải pháp: thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xem xét đình chỉ hoạt động. Nhờ đó, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã giảm đáng kể, dù có lúc, có nơi vẫn còn một số vi phạm. Hoạt động quản lý quảng cáo xuyên biên giới đã đi vào nề nếp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lớn đều ý thức, nhận thức phải tuân thủ quy định về quảng cáo. Trong năm qua Bộ TT&TT đã phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất và phát hành trò chơi điện tử triển khai được nhiều hoạt động quan trọng có tính chất định hướng phát triển ngành. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã sát cánh với cơ quan quản lý, cùng nhau thúc đẩy ngành game Việt Nam phát triển vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng game lậu, game cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường game trong nước, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Trong năm 2025, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp và địa phương rà soát, xử lý. Trước những kết quả đã đạt được, thay mặt Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Đức Long ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin điện tử.