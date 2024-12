Mạng xã hội chia sẻ clip đạp ngã xe máy gần LOTTE Mart quận 7, TP HCM

Clip này ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy đạp ngã một xe máy khác. Ngày 28-12, đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7, TP HCM cho biết đang xác minh clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng chân đạp ngã xe máy. Hình ảnh người đàn ông đạp ngã xe máy được ghi lại. Theo clip, người đàn ông chạy xe máy chở theo một người phía sau bất ngờ vượt lên, dùng chân đạp ngã xe máy khác do một phụ nữ cầm lái. Clip sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo tìm hiểu, clip trên được ghi lại tại ngã tư Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, (đoạn gần LOTTE Mart quận 7). Đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7 cho biết chưa xác định được thời điểm clip ghi lại cũng như những người liên quan.