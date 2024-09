Măng cụt rất dễ bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách, vậy làm thế nào để kéo dài thời gian sử dụng của nó và măng cụt có thể bảo quản trong tủ lạnh bao lâu? Măng cụt chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa, rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả có một nhược điểm lớn là rất nhanh hỏng nếu không được bảo quản đúng cách, đặc biệt là trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm. Tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng măng cụt, tuy nhiên măng cụt có thể bảo quản trong tủ lạnh bao lâu mà vẫn giữ được độ tươi ngon là điều không phải ai cũng nắm rõ.

Măng cụt có thể bảo quản trong tủ lạnh bao lâu? (Ảnh: Sohu) Măng cụt có thể bảo quản trong tủ lạnh bao lâu?

Thông thường, măng cụt có thể được bảo quản trong tủ lạnh từ 5 đến 7 ngày. Để đạt được thời gian bảo quản tối ưu, bạn cần để nhiệt độ trong tủ lạnh ở mức 4-5°C và đảm bảo măng cụt được đặt trong túi nhựa hoặc hộp kín. Điều này giúp hạn chế sự mất nước của quả và ngăn chặn vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Tuy nhiên, nếu măng cụt đã quá chín, thời gian bảo quản sẽ giảm xuống, có thể chỉ còn từ 2 đến 3 ngày. Do đó, việc kiểm tra măng cụt thường xuyên là điều cần thiết để đảm bảo quả không bị hỏng trong quá trình bảo quản. Tại sao măng cụt dễ bị hỏng?



Măng cụt là loại quả chứa nhiều nước và đường, do đó rất dễ bị nhiễm khuẩn hoặc mốc nếu không được bảo quản đúng cách. Vỏ ngoài của măng cụt tuy dày nhưng lại không đủ để ngăn chặn hoàn toàn quá trình thoát hơi nước và sự tấn công của các vi sinh vật. Khi tiếp xúc với không khí hoặc nhiệt độ cao, quả sẽ bị mất nước nhanh chóng, dẫn đến hiện tượng khô héo hoặc hỏng. Ngoài ra, nếu măng cụt bị dập nát hoặc có vết cắt trên vỏ, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập và làm hỏng quả trong thời gian ngắn. Cách bảo quản măng cụt trong tủ lạnh hiệu quả Để kéo dài tuổi thọ của măng cụt khi bảo quản trong tủ lạnh, bạn cần lưu ý: Chọn măng cụt tươi Việc chọn măng cụt tươi ngay từ khi mua là bước rất quan trọng để bảo quản được lâu. Bạn nên chọn những quả có vỏ ngoài nguyên vẹn, màu sắc tươi sáng, không có vết nứt hay dập nát. Cuống măng cụt vẫn còn xanh và chắc chắn là dấu hiệu của quả măng cụt tươi. Khi ấn nhẹ vào vỏ, nếu cảm nhận được độ đàn hồi và không bị cứng, đó là quả tươi và chứa nhiều nước.

Chọn măng cụt tươi để bảo quản lâu hơn (Ảnh: Shutterstock) Không rửa măng cụt trước khi bảo quản Sau khi mua về, bạn không nên rửa măng cụt ngay mà chỉ cần lau khô nếu có bụi bẩn. Việc rửa măng cụt trước khi cho vào tủ lạnh có thể làm tăng độ ẩm và làm măng cụt dễ hỏng hơn. Chỉ nên rửa trước khi ăn. Cất măng cụt vào túi hoặc hộp kín Sau khi lau sạch, hãy đặt măng cụt vào túi nhựa hoặc hộp kín trước khi cho vào tủ lạnh. Việc đóng kín giúp giảm thiểu sự tiếp xúc với không khí, ngăn chặn sự bay hơi nước và giữ cho quả không bị khô héo. Bảo quản ở nhiệt độ thích hợp Nhiệt độ bảo quản lý tưởng cho măng cụt là khoảng 4-5°C. Ở nhiệt độ này, quá trình hoạt động của các enzyme trong quả bị ức chế, từ đó giảm thiểu sự phân hủy chất dinh dưỡng và duy trì độ tươi ngon. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý không để nhiệt độ quá thấp vì điều này có thể làm cho vỏ măng cụt trở nên cứng và ảnh hưởng đến hương vị. Kiểm tra định kỳ Khi bảo quản măng cụt trong tủ lạnh, bạn nên kiểm tra định kỳ để đảm bảo quả không bị dập nát hoặc hỏng. Nếu phát hiện măng cụt có dấu hiệu hỏng, hãy loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến các quả khác. Các cách bảo quản măng cụt khác Ngoài việc bảo quản măng cụt trong ngăn mát tủ lạnh, bạn cũng có thể áp dụng một số phương pháp khác để kéo dài thời gian sử dụng.

Có nhiều cách để bảo quản măng cụt (Ảnh: Sohu) Phương pháp đông lạnh Nếu bạn muốn bảo quản măng cụt trong thời gian dài hơn, đông lạnh là một lựa chọn khả thi. Để thực hiện, bạn hãy bóc vỏ măng cụt, bỏ hạt và cho phần thịt vào túi hoặc hộp kín, sau đó đặt vào ngăn đông. Cách này có thể kéo dài thời gian bảo quản khoảng 2-3 tháng. Việc đông lạnh có thể làm thay đổi kết cấu, khiến thịt quả trở nên dai hơn. Mặc dù vậy, măng cụt đông lạnh vẫn có thể được sử dụng trong các món tráng miệng hoặc chế biến thành kem. Phương pháp hút chân không Hút chân không cũng là một cách hiệu quả để bảo quản măng cụt trong thời gian ngắn. Sau khi bóc vỏ và chia măng cụt thành các phần nhỏ, bạn có thể đặt chúng vào túi chân không, hút hết không khí rồi niêm phong. Phương pháp này giúp ngăn chặn quá trình ôxy hóa và giữ được độ tươi của quả trong 1-2 ngày mà không làm thay đổi nhiều về kết cấu, hương vị. Theo VTC news