Mạng 6G có thể đạt tốc độ nhanh hơn 5G 9.000 lần

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng mạng không dây thế hệ tiếp theo, hay 6G, có khả năng đạt tốc độ truyền tải lên tới 938 gigabit mỗi giây (Gbps). Điều này có nghĩa mạng 6G nhanh hơn khoảng 9.000 lần so với tốc độ của mạng 5G hiện tại. Mặc dù công nghệ 6G vẫn còn trong giai đoạn phát triển và chưa được triển khai rộng rãi, nhưng nó hứa hẹn sẽ cho phép người dùng tải xuống hơn 20 bộ phim có độ dài trung bình chỉ trong 1 giây, theo báo cáo từ New Scientist. Mạng 6G giúp giải quyết hạn chế lớn nhất của 5G Thách thức lớn nhất mà 6G đặt ra là giải quyết tình trạng tắc nghẽn mạng mà 5G không thể xử lý hiệu quả. Trong các sự kiện đông người như hòa nhạc hay trận đấu thể thao, lưu lượng di động thường bị ngưng trệ do quá nhiều thiết bị kết nối cùng lúc. Nguyên nhân chính là do băng thông của 5G còn hạn chế, với các tần số thường dưới 6 gigahertz và dải tần hẹp. Mặc dù tình trạng này có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhìn chung mạng 5G vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu kết nối cao trong những tình huống đông đúc. Mạng 6G sẽ giải quyết hạn chế trong mạng 5G khi truyền ở khu vực đông đúc Để giải quyết vấn đề, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nhờ vào việc mở rộng dải tần từ 5 GHz đến 150 GHz, các nhà khoa học có thể kết hợp sóng vô tuyến và ánh sáng để tối ưu hóa khả năng truyền tải thông tin. Trong thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã áp dụng công nghệ chuyển đổi tín hiệu digital sang tín hiệu analog, một phương pháp hiện đang được sử dụng để truyền tải dữ liệu nhị phân qua sóng vô tuyến. Họ cũng phát triển một kỹ thuật mới cho tần số cao, nơi mà sóng vô tuyến thường gặp khó khăn trong việc truyền tải. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao hiệu suất mạng mà còn cho phép các thiết bị thế hệ mới thu nhận đồng thời nhiều loại tín hiệu khác nhau. Nhờ vào những cải tiến này, dữ liệu có thể được truyền qua mạng 6G với tốc độ lên tới hơn 900 Gbps, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ truyền tải dữ liệu đa kênh. Mặc dù tốc độ truyền tín hiệu đơn lẻ đã vượt quá 1 Tbps, việc chia sẻ tín hiệu trên nhiều dải tần số rộng giúp giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn, cho phép nhiều thiết bị kết nối mà không bị chậm trễ. Đặc biệt, công nghệ này có thể mở ra khả năng giao tiếp bằng hình ảnh ba chiều, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng trong tương lai. Việt Nam đã chính thức triển khai mạng 5G thương mại Viettel vừa triển khai mạng 5G thương mại tại Việt Nam Tại Việt Nam, Viettel đã trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G chính thức từ ngày 15/10. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700 Mbps – 1 Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp, gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Trước đó, nhà mạng này đã được nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz và nhanh chóng xây dựng mạng lưới với hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện…