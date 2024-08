Man Utd tổn thất lớn về lực lượng trước trận Siêu Cúp Anh với Man City

Tân binh Leny Yoro sẽ phải ngồi ngoài ít nhất ba tháng do chấn thương ở chân và trung vệ Will Fish cũng sẽ không có mặt trong đội hình của Man Utd trong trận tranh Siêu cúp Anh do bị chấn thương dây chằng.

HLV Ten Hag lo ngại về phòng ngự của Man United trước trận đấu với Man City. (Ảnh: Getty)

HLV người Hà Lan cũng không chắc chắn về khả năng ra sân của Harry Maguire, Victor Lindelof, cũng như hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw.