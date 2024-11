Man Utd thắng đậm Leicester, Van Nistelrooy rời vị trí "thuyền trưởng"

Với các bàn thắng của Fernandes, Garnacho và một bàn phản lưới nhà của các cầu thủ Leicester, Man Utd đã có chiến thắng 3-0 trên sân nhà Old Trafford tại vòng 11 Premier League vào đêm 10/11. Huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy đã đánh bại Leicester City lần thứ hai trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt Man Utd, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 3-0 tại Old Trafford ở vòng 11 Premier League 2024-25 để kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng trước các đội mới thăng hạng lên 19 trận. Sau một khoảng thời gian mở màn yên tĩnh, Man Utd đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 17 khi Bruno Fernandes đón đường chuyền gót chân tuyệt đẹp của Amad Diallo trước khi tung cú sút xoáy tuyệt đẹp vào góc dưới từ rìa vòng cấm đưa bóng vào góc phải mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng đẹp và mang đầy ý nghĩa cho Fernandes trong lần ra sân thứ 250 cho Man Utd, đây cũng là bàn thắng thứ 9 của anh trong 8 lần ra sân trước Leicester. Fernandes ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd. Leicester đã cố gắng đáp trả, tuy nhiên đội khách không tạo được nhiều cơ hội trước cầu môn của Onana. Cơ hội tốt nhất của đội khách tạo ra đến ở phút 28, Wilfred Ndidi thoát xuống nhận đường chuyền dài vượt tuyến, anh đối mặt với Andre Onana. Tiền vệ của đội khách dứt điểm quá hiền nên không thể thắng được Onana. Bỏ lỡ đi cơ hội gỡ hòa hiếm có, Ndidi hẳn rất nuối tiếc bởi "Quỷ đỏ" nhân đôi lợi thế trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 40, cú tạt bóng của Noussair Mazraoui đã được Fernandes đón, nhưng đội trưởng của Man Utd đã đánh đầu hỏng, thay vào đó bóng lại lướt qua chân anh và đập vào người Victor Kristiansen văng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0. Amad thậm chí có thể kết liễu trận đấu trong thời gian bù giờ, nhưng sau một pha rê bóng ấn tượng, anh đã sút bóng thẳng vào thủ môn Mads Hermansen. Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Leicester. Man Utd đã vui mừng khi bảo vệ được lợi thế khi bước vào giờ nghỉ, đội chủ nhà chơi phòng thủ phản công trong hiệp hai. Leicester là đội tỏ ra nguy hiểm hơn khi kiểm soát bóng nhiều, tuy nhiên trên thực tế 30 phút đầu tiên của hiệp hai, cả hai bên đều không có nổi một pha dứt điểm. Jordan Ayew đã tỏa sáng trong những trận sân khách gần nhất của Leicester, nhưng các cầu thủ của Steve Cooper đã rất thiếu một điểm nhấn khi vắng Jamie Vardy. Đội chủ nhà vẫn duy trì được sự đe dọa tiềm ẩn với thế trận phản công, và cầu thủ vào thay người Alejandro Garnacho đã định đoạt số phận trận đấu khi anh thực hiện một cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 82. Garnacho ấn định chiến thắng 3-0 cho Man Utd trước Leicester. Thành tích tuyệt vời của Man Utd trước Leicester vẫn duy trì, khi "Quỷ đỏ" chỉ thua 2 trong số 18 trận đối đầu đỉnh cao gần nhất giữa hai đội, ghi bàn trong 29 lần gặp nhau liên tiếp tại giải đấu, trong khi "Bầy cáo" chỉ giành chiến thắng 1 lần trong 15 lần làm khách tại Old Trafford. Chiến thắng này là lời chia tay ngọt ngào của huấn luyện viên tạm quyền Van Nistelrooy, ông đã dẫn dắt Man Utd 4 trận, đạt thành tích ấn tượng với 3 trận thắng, hòa 1 trận.