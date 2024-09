Man Utd đón tin cực vui từ "người không phổi", có thể quẳng đi mối lo lớn

HLV Ten Hag xác nhận tân binh Manuel Ugarte sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Southampton. Đây là tin vui cho Man Utd khi họ đang thực sự bất an ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong những ngày qua, Man Utd đứng ngồi không yên vì tình trạng của Manuel Ugarte. Tân binh trị giá 51 triệu bảng thừa nhận bị sốt trước trận đấu với Venezuela ở vòng loại World Cup 2026. Thế nhưng, anh vẫn ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu đó. Tân binh đắt giá Ugarte sẵn sàng ra mắt Man Utd (Ảnh: Getty). Điều đó khiến cho người hâm mộ Man Utd cảm thấy lo lắng về khả năng Ugarte có thể ra sân trong trận đấu với Southampton ở vòng 4 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, nhất là khi anh còn phải di chuyển quãng đường dài về CLB. Tuy nhiên, HLV Ten Hag đã báo tin vui khi khẳng định Ugarte hoàn toàn đủ thể lực để ra sân. Ông thầy người Hà Lan cho biết: "Mọi người đều thấy Ugarte vừa chơi hai trận cho đội tuyển Uruguay. Cậu ấy đã trở lại Man Utd vào chiều nay, muộn nhất so với các cầu thủ khác của CLB. Tuy nhiên, tôi cho rằng Ugarte đủ thể lực để ra sân trong trận đấu với Southampton". Song song với đó, HLV Ten Hag cũng thừa nhận chấn thương của hai cầu thủ Rasmus Hojlund và Luke Shaw đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, họ không thể ra sân trong trận đấu vào cuối tuần này. Ugarte vừa thi đấu hai trận của đội tuyển Uruguay ở vòng loại World Cup 2026 dù thể lực không đảm bảo (Ảnh: Getty). Việc Ugarte ra sân có thể giúp quẳng đi mối lo ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong mùa giải này, Casemiro tiếp tục mang tới mối lo ngại lớn khi tỏ ra quá chậm chạp và thiếu chắc chắn trong vai trò này. Trong trận đấu với Liverpool, ngôi sao người Brazil đã mắc hai sai lầm tai hại khiến cho Quỷ đỏ chịu những bàn thua đáng tiếc. Ugarte năm nay mới 23 tuổi. Anh trẻ khỏe hơn nhiều so với Casemiro. Cầu thủ người Uruguay được ví như "người không phổi" với khả năng càn quét tuyệt vời ở khu vực giữa sân. Lối chơi của Ugarte khiến nhiều người gợi nhớ tới Kante thời đỉnh cao. Tờ Daily Mail từng nhận xét về Ugarte: "Một cầu thủ có lối chơi đơn giản. Anh ta giống như con sư tử, sẵn sàng giành bóng tới chết, rồi sau đó, thực hiện đường chuyền đơn giản nhất có thể cho đồng đội ở gần nhất". Trận đấu giữa Man Utd và Southampton ở vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 14/9 trên sân St Mary. Quỷ đỏ đang khởi đầu rất tệ ở mùa giải này khi thua 2/3 trận đấu. Sức ép dồn lên "ghế nóng" của HLV Ten Hag ngày một lớn.