Man Utd chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Ruben Amorim

Sau thời gian ngắn đồn đoán, Man Utd đã chính thức xác nhận chiêu mộ thành công huấn luyện viên Ruben Amorim để trở thành thuyền trưởng mới tại câu lạc bộ. Hôm nay (1/11), Man Utd chính thức công bố thông tin: "Man Utd rất vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm Ruben Amorim làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Vấn đề còn lại chỉ còn là các yêu cầu về thị thực lao động. Amorim sẽ có hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027 với tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm thuộc về câu lạc bộ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình với câu lạc bộ hiện tại, Amorim sẽ gia nhập Man Utd vào thứ Hai, ngày 11/11". Man Utd chính thức công bố đã hoàn thành hợp đồng với huấn luyện viên Amorim (Ảnh: Man Utd). Ngoài thông báo vắn tắt về hợp đồng và thời gian bắt đầu làm việc của Amorim với Man Utd, đội chủ sân Old Trafford cũng không quên dành những lời khen ngợi có cánh cho vị chiến lược gia 39 tuổi người Bồ Đào Nha. "Amorim là một trong những huấn luyện viên trẻ thú vị và được đánh giá thuộc top các huấn luyện viên hàng đầu trong làng bóng đá châu Âu. Được vinh danh với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên, các danh hiệu của ông bao gồm vô địch Primeira Liga hai lần tại Bồ Đào Nha với Sporting CP; danh hiệu đầu tiên là danh hiệu đầu tiên của câu lạc bộ sau 19 năm. Ruud van Nistelrooy sẽ tiếp tục phụ trách đội cho đến khi Amorim tới", nội dung thông báo của Man Utd có đoạn. Như vậy, Van Nistelrooy vẫn sẽ nắm quyền chỉ đạo Man Utd trong các trận đấu sắp tới với Chelsea, PAOK và Leicester City. Sau vài ngày đàm phán với Sporting, Man Utd đã trả khoản tiền 10 triệu euro để chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha với Sporting. Tuy nhiên, vì mong muốn có người sớm, Man Utd đã chấp nhận trả thêm một triệu euro để bồi thường cho việc không thực hiện thông báo kích hoạt điều khoản trong vòng 30 ngày. Emanuel Ferro, Adelio Candido, Carlos Fernandes và Jorge Vital, thành viên ban huấn luyện của Amorim, cũng như Paulo Barreira, một nhà khoa học thể thao, cũng có vẻ sẽ rời Sporting chuyển đến Man Utd. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về dàn trợ lý của Amorim. Amorim sẽ tới Man Utd vào ngày 11/11 (Ảnh: Getty). Amorim vẫn sẽ dẫn dắt Sporting trong các trận đấu với Estrela da Amadora (Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha), Man City (Champions League) và SC Braga (Liga Bồ Đào Nha) trước khi chia tay. Joao Pereira, huấn luyện viên hiện tại của đội B Sporting, có vẻ sẽ là người được chọn để kế nhiệm Amorim tại đội một. Cựu cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha với thời gian làm việc tại Belenenses, Benfica và SC Braga, Amorim sẽ có trải nghiệm đầu tiên về công tác huấn luyện ở nước ngoài. Ông bắt đầu làm huấn luyện viên tại Casa Pia vào năm 2018/19, làm việc tại SC Braga vào năm 2019/20 và ký hợp đồng với Sporting vào năm 2020/21. Trong những năm ở sân Alvalade, ông đã giành được hai chức vô địch, hai cúp và Siêu cúp. Tại Old Trafford, Amorim sẽ tiếp quản một đội bóng khổng lồ đang trong tình trạng hỗn loạn. Man Utd không giành được chức vô địch Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, họ cũng đã có một khởi đầu đáng thất vọng cho mùa giải hiện tại. Đứng thứ 14 tại Premier League với 11 điểm (kém đội đầu bảng Manchester City 12 điểm), Man Utd chỉ có ba điểm ở vòng bảng Europa League (do ba trận hòa) nhưng đã giành quyền vào tứ kết League Cup. Trận ra mắt của Amorim dự kiến sẽ diễn ra trong trận đấu trên sân khách với Ipswich Town, còn trận đấu đầu tiên của anh tại Old Trafford sẽ là trận đấu tại Europa League với Bodo/Glimt vào ngày 28/11.