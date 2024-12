Man United thua sốc Newcastle, đối mặt thảm họa trăm năm

Hai bàn thua chóng vánh trong vòng 19 phút đã định đoạt số phận trận đấu cuối cùng trong năm 2024 của Man United trên sân nhà Old Trafford. Mọi dự báo trước trận đều nghiêng về Newcastle, đội bóng đang sở hữu phong độ thi đấu ấn tượng với mạch 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, chưa kể họ đang chiếm ưu thế nhờ đánh bại chính Man United ở 3/4 lần chạm trán gần nhất. Alexander Isak đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Newcastle Bóng lăn vừa được 4 phút, cả cầu trường Old Trafford chỉ nghe thấy tiếng reo hò của các CĐV đội khách ngồi gọn ở một góc khán đài. Trong pha phản công nhanh của Newcastle, bóng được Lewis Hall treo từ cánh trái vào trung lộ và toàn bộ hàng thủ chủ nhà "bỏ quên" Alexander Isak, để tiền đạo người Thụy Điển ung dung bật cao đánh đầu mở tỉ số cho đội khách. Joelinton ghi bàn theo cùng "kịch bản" Choáng váng bởi bàn thua sớm, Man United sau đó liên tục bị Newcastle tấn công dồn ép, không tạo ra nổi pha bóng phản công nào, thậm chí tung ra bất kỳ cú dứt điểm nào. Ở phần sân ngược lại, Newcastle tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi cho hàng thủ Man United. Phút 19, các hậu vệ Man United lại bất lực nhìn Anthony Gordon tạt bóng chuẩn xác cho Joelinton đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0. Newcastle hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau 19 phút bóng lăn Kieran Trippier suýt ghi bàn từ chấm phạt góc ở phút 29 và hai phút sau, Isak lại đưa được bóng vào khung thành Man United, chỉ tiếc là trọng tài lại xác định tiền đạo người Thụy Điển đã rơi vào thế việt vị. Việc HLV Ruben Amorim tung Kobbie Mainoo vào sân thay Joshua Zirkzee từ phút 33 phần nào giúp thế trận của Man United khởi sắc hơn, tuy vậy, hết Rasmus Hojlund đến Casemiro lại bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt cho đội chủ nhà. Rasmus Hojlund bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt cho Man United Bước sang hiệp 2, Man United vùng lên mạnh mẽ hòng tìm bàn rút ngắn cách biệt. Dù vậy, các cầu thủ "Quỷ đỏ" tỏ ra quá thiếu may mắn trong khâu dứt điểm, đáng kể nhất là tình huống Maguire đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 59. Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Man United trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xảy đến với đội bóng này ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1979. Marcus Rashford khởi động nhưng vẫn không được ra sân thi đấu Thống kê còn cho thấy, Man United đã thua đến 6 trận trong tháng 12, kỷ lục tệ hại mà đội bóng này không muốn nhìn thấy suốt 94 năm qua, kể từ năm 1930. Cũng trong tháng 12 này, Man United để thủng lưới 18 bàn trên mọi đấu trường, số bàn thua nhiều nhất trong 4 tuần lễ kể từ 60 năm qua! Man United chạm đáy với các kỷ lục buồn 60, 90 năm chưa từng xảy ra Với thất bại này, Man United tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với 22 điểm sau 19 trận. Thay vì cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, Man United có lẽ giờ đây chỉ còn mong trụ hạng.