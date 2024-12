Màn trình diễn áo tắm của thí sinh Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 diễn ra tối 28/12, tại nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) với màn tranh tài của 59 thí sinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Trong đêm chung kết, các thí sinh Hoa hậu Quốc gia Việt Nam lần lượt trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc, trình diễn áo tắm, trình diễn áo dài và ứng xử... Trong đó, phần thi trình diễn áo tắm được nhiều khán giả mong đợi. Sau phần công bố top 30, các thí sinh bước vào phần thi trình diễn áo tắm. Dưới nền nhạc sôi động, dàn người đẹp lần lượt bước ra sân khấu với trang phục áo tắm liền thân, kèm những đường cắt xẻ táo bạo ở phần eo giúp khoe đường cong cơ thể. Nhìn chung, top 30 trình diễn chưa ổn định, một số thí sinh mất thăng bằng khi catwalk. So với các cuộc thi khác, dàn người đẹp Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 sở hữu chiều cao khiêm tốn, khoảng một nửa thí sinh trong top 30 có chiều cao dưới 1,7m. Trong đó, có thí sinh chỉ đạt chiều cao 1,64m hoặc 1,65m. Thí sinh Hoàng Diệu Linh cao 1,66m xuất hiện tự tin dù là người trình diễn đầu tiên. Người đẹp đến từ Hải Phòng sở hữu gương mặt hài hòa, ưa nhìn nhưng chiều cao có phần "lép vế" trước các thí sinh khác. Thí sinh Quản Trần Gia Hân cao 1,68m nhận được sự cổ vũ lớn ngay khi xuất hiện. Cô sở hữu gương mặt khả ái, trình diễn tự tin nhưng cú xoay người chưa thật sự mượt mà. Nguyễn Thị Thảo Trang cao 1,65m được nhiều khán giả biết đến với biệt danh "hot girl Tây Bắc", sở hữu kênh TikTok hơn 200.000 người theo dõi. Mỹ nhân đến từ Điện Biên có màn trình diễn tự tin, gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng. Nguyễn Ngọc Kiều Duy cao 1,69m đến từ Cần Thơ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại cuộc thi. Trong phần thi áo tắm, người đẹp trình diễn tự tin, gây ấn tượng với những cú xoay mạnh mẽ, dứt khoát. Phan Lê Kim Ngọc cao 1,66m, nhận được sự cổ vũ đông đảo từ khán giả. Người đẹp Cần Thơ sở hữu phong thái trình diễn tự tin, uyển chuyển cùng khả năng tạo dáng trước ống kính chuyên nghiệp. Vũ Mỹ Ngân cao 1,83m, là thí sinh có chiều cao ấn tượng tại cuộc thi. Người đẹp sinh năm 1999 có kinh nghiệm trình diễn ở nhiều sàn thời trang. Phần thi áo tắm của cô được đánh giá cao nhờ khả năng catwalk chuyên nghiệp, phong thái tự tin. Đỗ Thị Phương Thanh cao 1,74m, được khán giả đánh giá cao tại cuộc thi. Chân dài gốc Thái Bình có phần trình diễn khá an toàn, khoe được hình thể cơ thể cùng gương mặt sáng. Nguyễn Thị Cẩm Ly đến từ Đắk Lắk gây ấn tượng bởi gương mặt đẹp sắc sảo, cùng hình thể chuẩn chỉnh. Trên sân khấu, mỹ nhân sinh năm 2003 tỏa sáng nhờ phong thái trình diễn tự tin cùng nhan sắc thu hút ánh nhìn. Trần Lê Huyền My sở hữu chiều cao khiêm tốn, với 1,64m. Người đẹp có phần trình diễn chưa được mượt mà, kém tự tin trước ống kính. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 được tổ chức với mục đích tôn vinh, đề cao vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và thiếu nữ thế hệ trẻ nói riêng theo tiêu chí "công - dung - ngôn - hạnh" trong thời hiện đại. Thí sinh đăng quang sẽ đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International 2025). Giám khảo cuộc thi gồm: NSND Vương Duy Biên (Trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Hà Kiều Anh (Phó Trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Anh. Ảnh:Ban tổ chức