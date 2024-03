Màn hình tivi bị nhiễu, làm thế nào khắc phục?

- Do các thiết bị điện tử khác: Màn hình tivi bị nhiễu có thể do các thiết bị điểm tử đặt gần gây ra. Các thiết bị này có thể là: điện thoại, tủ lạnh, điều hòa hoặc một số thiết bị không dây khác. Đây là nguyên nhân ít người biết và thường bỏ qua.

Vì vậy, cách khắc phục là bạn hãy di chuyển tivi hoặc thiết bị điện tử cách xa nhau. Hoặc tắt các thiết bị đó để kiểm tra xem tình trạng nhiễu có giảm bớt hay không.

- Đường truyền tín hiệu từ nhà đài bị nhiễu: Tivi sử dụng loại tín hiệu truyền hình analog có thể sẽ xảy ra trường hợp màn hình bị nhiễu do tín hưởng bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu khác hoặc là không ổn định. Để khắc phục màn hình tivi nhiễu bạn nên chuyển sang tín hiệu truyền hình kỹ thuật số.

- Do nguồn điện: Màn hình tivi nhiễu cũng có thể là do nhiễu nguồn điện gây ra. Đây là nguyên nhân tưởng đơn giản nhưng lại ít được chú ý tới. Để khắc phục bạn nên sử dụng bộ ổn áp điện. Khi điện áp được ổn định tình trạng nhiễu sẽ hết. Nếu để lâu ngày tình trạng nhiễu sẽ càng phức tạp hơn.

- Do tivi bị hỏng: Trường hợp nặng nhất là do tivi bị lỗi phần cứng dẫn tới màn hình bị nhiễu. Đầu tiên, bạn nên khởi động lại tivi và nguồn phát để xem có đúng do phần cứng bị lỗi hay không. Nếu tivi vẫn nhiễu thì cần liên hệ dịch vụ bảo hành hoặc sửa chữa để khắc phục. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa khiến tivi hỏng thêm.