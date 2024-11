Màn hình Hàn Quốc có thể hưởng lợi khi ông Trump đánh thuế hàng Trung Quốc

Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump được dự đoán tăng cường các biện pháp kinh tế cứng rắn đối với hàng hóa Trung Quốc, viễn cảnh tươi sáng đang mở ra với các nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp màn hình Hàn Quốc, thị phần của Hàn Quốc trên thị trường màn hình toàn cầu đạt 33,4% năm 2023, theo sau 47,9% của Trung Quốc. Từ khi để mất ngôi vị đầu bảng vào tay Trung Quốc năm 2021, khoảng cách giữa hai nước ngày càng nới rộng do sự trỗi dậy của doanh nghiệp xứ Trung. Do các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc dẫn đầu thị trường LCD, doanh nghiệp Hàn Quốc nhanh chóng giảm phụ thuộc vào công nghệ này và chuyển sang OLED do vẫn đi trước đối thủ nhiều năm. Dù vậy, khoảng cách OLED giữa hai quốc gia cũng thu hẹp khi Huawei, Xiaomi, Oppo… tăng cường sử dụng màn hình sản xuất trong nước. Màn hình có khả năng "co giãn" của LG Display được trưng bày trong sự kiện ngày 8/11 tại Hàn Quốc. Ảnh: LG Dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia chỉ ra, doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 49,7% lô hàng OLED toàn cầu trong quý I, vượt qua doanh nghiệp Hàn Quốc (49%). Một năm trước, thị phần tương ứng của Hàn Quốc và Trung Quốc là 62,3% và 36,6%. Như vậy, khoảng cách 25,7% đã bị đảo ngược chỉ sau 12 tháng. Tổng thống đắc cử Donald Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế 60% lên hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc và 10 đến 20% hàng hóa từ khác khu vực khác. Điều này có thể khiến các nhà sản xuất Hàn Quốc “thở phào”. Trả lời Korea Times, một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết, cuộc cạnh tranh OLED chủ yếu dựa trên các thiết bị của Apple do công ty Mỹ tiếp tục tìm cách cắt giảm chi phí thông qua sử dụng màn hình từ BOE (Trung Quốc). Nếu ông Trump thực sự đánh thuế hàng hóa Trung Quốc, những hãng như Samsung Display và LG Display sẽ có lợi thế về giá so với BOE. Nằm trong nỗ lực cải thiện hiệu quả chi phí, Apple đã chọn BOE và LG Display làm các nhà cung cấp màn hình cho iPhone SE 4. Có khả năng tấm nền BOE được dùng cho dòng iPhone chính. Nếu BOE bị đánh thuế cao, Apple có thể cân nhắc lại quyết định bổ sung BOE vào chuỗi cung ứng và thay đổi nhà cung ứng tấm nền cho iPhone SE 4. Cùng với chiến thắng của ông Trump, việc Đảng Cộng hòa giành đa số ghế trong quốc hội Mỹ cũng là tín hiệu đối với các nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc. Ngày 24/9, John Moolenaar – Chủ tịch Lựa chọn Hạ viện Mỹ về Trung Quốc – kêu gọi Lầu Năm Góc đưa các nhà sản xuất OLED và LCD Trung Quốc vào danh sách đen, đặc biệt là BOE. Trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, ông dẫn số liệu năng lực sản xuất LCD của Trung Quốc tăng từ 0% năm 2004 lên 72% ngày nay và các công ty của nước khác phải rút khỏi thị trường vì không cạnh tranh được. Điều này cũng đang diễn ra trên thị trường OLED, từ 1% năm 2014 lên 51% hiện tại. Các quan chức công nghiệp ước tính nếu chính quyền Trump đánh thuế hàng hóa Trung Quốc, nó sẽ tái hiện câu chuyện của Huawei. Năm 2019, hãng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới bán được 241 triệu smartphone nhưng giảm mạnh còn 4,3 triệu năm 2021 sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp tháng 5/2019, chặn đường tiếp cận công nghệ Mỹ của hãng. Triển vọng chung của các nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc là tích cực trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, song việc không hiện diện trên đất Mỹ cũng là một rủi ro tiềm tàng. Sau khi thu hẹp hoạt động sản xuất ở Trung Quốc, hoạt động lắp ráp của Samsung Display chủ yếu dựa vào nhà máy Việt Nam. LG Display gần đây cũng được cấp phép tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ USD vào nhà máy tại Hải Phòng. (Theo Korea Times)