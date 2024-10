Màn đáp trả của Lisa (BlackPink)

Người hâm mộ tin rằng màn trình diễn tại show nội y của Victoria’s Secret là cách Lisa đáp trả lại các cáo buộc hát nhép trước đó. Sau khi BlackPink chấm dứt hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Lisa là thành viên tích cực hoạt động solo khi liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Trong năm 2024, cô cho ra mắt 3 đĩa đơn là Rockstar, New Woman và Moonlit Floor.

Lisa nhiều lần bị cáo buộc hát nhép. Ảnh: X. Bất chấp thành tích khủng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đồng thời được ghi nhận với giải Best Kpop (Kpop hay nhất) tại Giải thưởng Video âm nhạc của MTV (MTV Video Music Awards - VMAs) 2024, Lisa vẫn gây nhiều tranh cãi như không biết sáng tác, ca từ trong bài hát ngớ ngẩn, bị tố đạo nhái ý tưởng và đặc biệt là không có khả năng hát live. Ồn ào nhất là em út BlackPink bị cáo buộc hát nhép trong các màn trình diễn tại VMAs 2024 và lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival. Cô cũng bị chỉ trích với lý do tương tự trong video trình diễn chính thức của ca khúc mới Moonlit Floor (đăng tải ngày 9/10). Lisa và công ty quản lý không trực tiếp phản hồi về những cáo buộc trên. Tuy nhiên, người hâm mộ tin rằng nữ thần tượng sinh năm 1997 có cách đáp trả thuyết phục hơn. Ngày 15/10, Victoria’s Secret Fashion Show trở lại sau nhiều năm gián đoạn. Ngoài các thiên thần và người mẫu nội y hàng đầu, sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng. Một trong số đó là Lisa. Người đẹp Thái Lan biến sàn catwalk thành sân khấu âm nhạc với 2 bản hit Rockstar và Moonlit Floor. Sau chương trình, người hâm mộ thi nhau chia sẻ lại video các tiết mục của Lisa, đồng thời chỉ ra dấu hiệu cho thấy cô thực sự hát live. Theo cư dân mạng, giọng Lisa có phần run rẩy khi bắt đầu bài Moonlit Floor. Nhạc dạo dịu nhẹ cũng giúp khán giả có thể nghe rõ giọng thật của nữ ca sĩ. Đoạn video về Rockstar được khán giả tại hiện trường quay lại cho thấy giọng hát trong bản nhạc nền nghe rõ ràng hơn tiếng Lisa hát trực tiếp. Người hâm mộ tin rằng Lisa dùng hành động để dập tắt những tin đồn tiêu cực về cô. Khán giả bình luận: “Các bạn đã nghe rõ chưa?”, “Lisa hoàn hảo, không có từ nào để chê”, “Không gì có thể trực tiếp hơn điều này”, “Các bạn có nghe không? Đó là âm thanh của cô ấy đang phá đảo sân khấu”, “Không cần phải giải thích cho những kẻ thù ghét. Hãy cùng thưởng thức màn trình diễn tuyệt đỉnh của chúng ta. Không ai có thể làm được như cô ấy. Cô ấy đã đặt ra tiêu chuẩn cho phần mở đầu của chương trình này và chúng tôi tự hào về cô ấy”, “Giống như đang ở thiên đường vậy?”, “Kẻ thù ghét vẫn sẽ thù ghét thôi, nhưng Lisa của chúng ta quá đẳng cấp”… Nhiều ý kiến đánh giá sự xuất hiện của Lisa giúp show nội y thu hút nhiều sự chú ý hơn từ khán giả (hơn 14,7 triệu lượt xem sau 18 giờ công chiếu trên YouTube). Bên cạnh đó, cô gái châu Á phần nào làm lu mờ Victoria’s Secret Fashion Show 2024, vốn bị chê nhàm chán nhất từ trước đến này. Không chỉ giọng hát, vũ đạo, những bước catwalk mạnh mẽ cùng vẻ ngoài sexy của Lisa đều trở thành xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội. Sau thành công tại show Victoria's Secret, Lisa dự kiến tham gia chương trình Musicians on Musicians của tạp chí Rolling Stone cùng với Tyla vào ngày 17/10 (giờ Hàn Quốc). Theo Tiền Phong