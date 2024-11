Man City khủng hoảng: Pep Guardiola nhớ Rodri

Man City trải qua chuỗi trận tệ nhất kỷ nguyên Abu Dhabi và Pep Guardiola lần đầu tiên thua 4 trận liên tiếp, nguyên nhân là Rodri vắng mặt. Chuỗi trận thảm họa Chỉ vài tháng sau khi lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Premier League, điều chưa từng có CLB nào làm được trong toàn bộ lịch sử bóng đá Anh, Man City bất ngờ rơi vào cảnh suy thoái. The Citizens trải qua giai đoạn tệ hại nhất với Pep Guardiola ngồi trên ghế huấn luyện, khi thua liên tiếp 4 trận đấu trên các mặt trận khác nhau. Man City thua trận thứ 4 liên tiếp. Ảnh: PA Thất bại mới nhất của Man City diễn ra trên sân Brighton, đối thủ vốn cũng đạt phong độ không thực sự tốt trước thời điểm hai đội gặp nhau. Trên sân The Amex, Erling Haaland chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi với bàn thắng mở tỷ số ở phút 23. Đội khách nhập cuộc tốt hơn với sự nổi bật của Mateo Kovacic tại khu vực giữa sân. Không lâu sau khi phá vỡ thế cân bằng trên bảng điện tử, Haaland có cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội khách. Thế nhưng, đáng lẽ chân sút người Na Uy phải ghi bàn thắng thứ 2, thì pha dứt điểm của anh bị thủ môn Verbruggen cản phá. Kể từ lúc này, mọi thứ dần tuột khỏi tầm kiểm soát của thầy trò Pep Guardiola. Đội khách không thể dứt điểm trận đấu trong thế trận vượt trội về nhiều mặt, đồng thời vấn đề về thể lực và cảm giác bóng dần bộc lộ. Thứ bóng đá mà Brighton của HLV Fabian Hurzeler trình diễn sau giờ nghỉ khiến City không thể bắt kịp tốc độ. Hàng thủ nhà ĐKVĐ bị khuấy đảo bởi sức mạnh Rutter, sau đó là kỹ thuật của Joao Pedro - người vào sân từ phút 65. Hệ quả là Brighton ghi liên tiếp 2 bàn thắng vào cuối trận. Joao Pedro gỡ hòa, trước khi Matthew O’Riley ấn định kết quả 2-1. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn 5 phút. Giữa tuần qua, Man City sụp đổ trên sân Sporting Lisbon với những bàn thủng lưới liên tiếp sau giờ nghỉ. Điều tương tự tái diễn tại The Amex, trận đấu mà Gvardiol đá không tốt khi được kéo vài đảm nhận vai trò trung vệ cùng Simpson-Pusey. Nỗi nhớ Rodri Man City không thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ 2006, hai năm trước khi tập đoàn Abu Dhabi tiếp quản và thay đỗi mãi mãi lịch sử đội bóng thành Manchester, cũng như bóng đá Anh và châu Âu. Bản thân Guardiola cũng chưa bao giờ thua 4 trận liên tiếp với bất kỳ đội bóng nào mà ông cầm quân. Giờ đây, kỷ lục buồn đã xuất hiện. Pep Guardiola có chuỗi trận tệ nhất sự nghiệp. Ảnh: Getty Images Cuộc khủng hoảng mà Man City trải qua đến từ chấn thương của Rodri, người vượt qua Vinicius Junior để giành Quả bóng vàng 2024. Man City nhớ Rodri và Pep cũng vậy. Kể từ khi sang Anh, cựu tiền vệ Atletico đóng vai trò không thể thay thế, trong việc triển khai bóng, giữ cân bằng thế trận hay hỗ trợ phòng ngự. Dữ liệu phản ánh điều này. Trong gần 2 năm, kể từ trận thua Tottenham ngày 5/2/2023, Man City không thất bại tại Premier League khi Rodri có mặt. Trong khoảng thời gian này, đội chủ sân Etihad thua 6 trận ở Ngoại hạng Anh khi Rodri vắng mặt: Brentford (mùa 2022/23), Wolves, Arsenal, Aston Villa (2023/24), Bournemouth và Brighton. Kovacic đang thi đấu tốt, nhưng không thể thay thế được Rodri. Bởi vì thứ bóng đá mà Guardiola triển khai đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Sau trận thua Brighton, Pep kêu gọi các cầu thủ “khởi động lại” trong 2 tuần nghỉ FIFA Days. “Tôi không biết điều gì sẽ phải thay đổi sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, nhưng chúng tôi sẽ tốt hơn chỉ vì thực tế là chúng tôi có một số cầu thủ trở lại”. Pep nói thêm: “Chúng tôi phải thiết lập lại tâm trí trong thời gian nghỉ ngơi và các cầu thủ sẽ lấy lại phong độ. Chúng tôi phải đá 3 ngày một trận. Những năm gần đây, chúng tôi thắng rất nhiều, khi không gặp nhiều chấn thương như hiện tại”. Hơn ai hết, chính Guardiola phải khởi động lại: tìm ra giải pháp mới cho lối chơi, vì Rodri gần như nghỉ hết mùa giải.