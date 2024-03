Man City bị chê dùng tiền mua danh hiệu, Pep Guardiola phản ứng bất ngờ

Đại chiến giữa Man City và Liverpool cuối tuần này có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Liverpool đang dẫn đầu với 63 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Trước thềm trận đấu quyết định này, hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã chủ động "khiêu chiến".

Alexander-Arnold chủ động khiêu khích khi cho rằng danh hiệu của Liverpool ý nghĩa hơn Man City vì đối thủ dùng tiền mua danh hiệu (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trên tạp chí Four Four Two, Alexander-Arnold cho rằng những danh hiệu của Man City không có ý nghĩa bằng Liverpool vì đối thủ dùng tiền mua danh hiệu.