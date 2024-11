Màn chốt hạ của nữ ca sĩ đình đám sau khi bị chồng doanh nhân 'đá' chỉ sau 7 tháng cưới

Từ cuối năm 2023, nữ ca sĩ này đã xóa hết tất cả bài đăng liên quan đến cuộc hôn nhân của cô trên trang cá nhân. Vừa qua, tờ KoreaBoo đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau chưa đầy 1 năm cưới. Công ty quản lý của sao nữ thông báo: "Seo In Young đang làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi sẽ công bố sau khi có kết quả chính thức". Seo In Young kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Nhưng đến tháng 9 cùng năm, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân. Hành động này làm dấy lên nghi vấn Seo In Young và ông xã trục trặc.

Seo In Young ly hôn sau chưa đầy 1 năm tổ chức đám cưới. Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin độc quyền Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị. Lý do cuộc nhân của họ tan vỡ chóng vánh với phần lỗi lầm xuất phát từ phía Seo In Young. Chia sẻ với truyền thông sau đó, Seo In Young nói cô cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi bị chồng đơn phương ly hôn chỉ sau 7 tháng cưới. Dù bị ông xã "đá" phũ phàng, nữ nghệ sĩ họ Seo vẫn khẳng định cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cuộc hôn nhân đến cùng: "Hiện giờ tôi khá choáng váng. Tôi nghĩ mình cần tìm hiểu rõ tình hình trước tiên. Tôi không hề có ý định ly hôn đâu. Đúng là ông xã đã than vãn chúng tôi không hợp nhau và úp mở muốn chia tay. Nhưng anh ấy chưa từng nói thẳng về việc sẽ đệ đơn ly dị. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không tới mức tồi tệ để phải đường ai nấy đi. Tôi sẽ nói chuyện thêm với ông xã”. Thời gian sau đó, nữ ca sĩ ra sức níu kéo cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Seo In Young đều không thành. Cuối cùng, vào tháng 3 vừa qua, nguồn tin trong giới cho biết Seo Im Young đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn.

Seo In Young bị chồng đơn phương đâm đơn ly hôn. Cô ra sức cứu vãn hôn nhân nhưng không thành. Seo In Young chính thức ra mắt giới giải trí vào năm 2002 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men… Hậu chia tay chồng doanh nhân, Seo In Young đang chuẩn bị quay lại ngành giải trí với sản phẩm âm nhạc mới. Cô dự kiến trở lại sân khấu ca hát vào tháng 1/2025 sau khoảng 4 năm 3 tháng vắng bóng.

Nữ ca sĩ từng gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Thep Người Đưa Tin