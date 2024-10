Mâm carbon trên siêu xe có lợi ích gì?

Nhiều năm trước, các nhà sản xuất ô tô nhận ra bộ mâm carbon ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất của xe nên đã sản xuất bộ phận này cho siêu xe. Theo đánh giá của các nhà sản xuất, lợi ích của bộ mâm carbon rất lớn. Đầu tiên là mâm carbon nhẹ hơn các vật liệu khác. Trong quá trình xe vận hành với tốc độ cao, tiết kiệm trọng lượng cũng là điều được các nhà sản xuất ô tô tính tới. Do đó, việc giảm trọng lượng của bánh xe sẽ giúp giảm khối lượng làm việc của hệ thống treo, cải thiện chất lượng khi xe vận hành. Khối lượng quay giảm sẽ kéo theo quán tính giảm, điều này mang đến cải tiến rõ rệt trong việc tăng tốc, vào cua và phanh. Cũng theo các chuyên gia, cách đơn giản nhất để tiết kiệm cân nặng của xe, giúp xe tăng tốc nhanh hơn đó là thay thế bộ mâm có trọng lượng nhẹ hơn. Đó chính là lý do nhiều chủ phương tiện chọn mâm hợp kim có giá thành đắt đỏ hơn bộ mâm thép. Lợi ích tiếp theo của mâm carbon đó là không chỉ nhẹ hơn mà còn chắc chắn hơn. Qua thử nghiệm của các hãng xe, mâm bánh xe được sử dụng bằng vật liệu carbon dù đã chịu va đập mạnh nhưng chỉ bị hỏng nhẹ và vẫn giữ khả năng chịu tải tốt. Việc sử dụng bộ mâm carbon giúp xe vận hành an toàn hơn. (Ảnh minh họa). Để đảm bảo độ an toàn, một số hãng xe còn cắt góc mâm carbon để mô phỏng hiện tượng nứt, vỡ và một bánh xe nổ lốp khi chạy thử nghiệm với tốc độ 289 km/h (180 mph). Sau khi xảy ra những va chạm rất mạnh nhưng tất cả các bộ mâm carbon không hề hư hỏng. Hiện tại các bộ mâm carbon có giá bán đắt hơn so với bộ mâm nhôm nhưng vẫn đảm bảo mang đến nhiều giá trị hơn, nhờ vào việc cứng và nhẹ hơn. Chính những yếu tố này nên rất nhiều nhà sản xuất siêu, xe có hiệu suất cao đã sử dụng vật liệu này cho khung gầm. HÀ NAM(Tổng hợp)