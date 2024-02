Mai Phương vào top 25 Head to Head, cùng thí sinh Hoa hậu Thế giới nhảy 'See Tình'

Sau phần thi thể thao, trên trang cá nhân Mai Phương đăng tải đoạn video cô và các thí sinh nhảy theo điệu nhạc của ca khúc See Tình, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.

Đoạn video thu hút lượng tương tác lớn từ các khán giả yêu sắc đẹp trong nước. Nhiều người dành lời khen cho Mai Phương vì sự năng động và nỗ lực trong việc kết nối các thí sinh cũng như giới thiệu về văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

See Tình cũng chính là điệu nhảy được Mai Phương lựa chọn trong phần thi Dance of the World tại Hoa hậu Thế giới 2024. Điệu nhảy từ ca khúc của Hoàng Thùy Linh trở nên phổ biến trên phạm vi quốc tế trong năm 2023 nên nhiều người đẹp thuộc và nhảy theo Mai Phương một cách dễ dàng.

Để chuẩn bị cho phần thi nhảy See Tình tại Dance of the World, Mai Phương cùng ê-kíp đã lựa chọn thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa Việt với hơi hướm thổ cẩm.

"Với sự thành công của ca khúc See tình trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời là bài hát được thực hiện bởi thế hệ trẻ Việt Nam và mang những âm điệu dân gian vô cùng tự hào, chúng tôi quyết định lựa chọn đây là ca khúc đồng hành cùng Mai Phương trong phần biểu diễn Dance of the World tại Miss World", đơn vị quản lý nói.