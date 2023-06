Mái nhà tình thương cho loài gấu

Ở đây, những cá thể gấu không còn đau đớn khi bị người dân hút mật, nó có gia đình và được con người yêu thương, chăm sóc như đứa con của mình.

Nằm sâu trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Tam Đảo là Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây được coi như một ngôi nhà giải cứu những cá thể gấu.

Chúng là nạn nhân của những vụ án buôn lậu hay bị người dân nuôi nhốt để lấy mật.

Dưới cái nắng hơn 35 độ C, thời tiết trong Vườn quốc gia Tam Đảo cũng không hề dễ chịu nhưng chị Đỗ Thu Hằng, phụ trách giáo dục tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam vẫn nhiệt tình dẫn PV tham quan nhà của những con gấu, có tổng diện tích gần 12ha.

"Ở đây, chúng được chăm sóc như một khách VIP, đồ ăn thay đổi mỗi ngày, có "phòng gym", bể bơi và được các bác sĩ khám sức khỏe định kỳ, giúp chúng luôn khỏe mạnh và phát triển.

Những con gấu được cứu hộ về đây không may mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư túi mật do việc người dân lấy mật gấu, không thể điều trị hoặc do tuổi già sẽ được chôn cất, làm đám tang dưới sự chứng kiến của chính quyền và kiểm lâm địa phương", chị Hằng vừa đi vừa chia sẻ.

Tiếng kêu cứu để được về nhà

Dù những con gấu sống trong môi trường bảo tồn có thể không bằng ở tự nhiên nhưng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam có lẽ là ngôi nhà mà chúng mong muốn được ở lại hơn cả.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam là ngôi nhà hạnh phúc của những cá thể gấu khi được cứu hộ về đây.

Thời điểm hiện tại, các vườn quốc gia và khu bảo tồn tại Việt Nam thực sự chưa đảm bảo an toàn để tái thả gấu về tự nhiên, cũng như các chính sách liên quan đến vấn đề này chưa được rõ ràng.

Để thực hiện được điều này, chúng ta cần phải có những nghiên cứu sâu từ các chuyên gia nhằm đảm bảo gấu có thể sinh tồn và phát triển tốt ở đó, cũng như đảm bảo chúng không bị đe dọa, săn bắt từ con người.

Ngôi nhà hiện đang là nơi ở của khoảng 200 con gấu, tất cả chúng đều được cứu hộ từ nhà dân hay các vụ buôn bán lậu.

Mái nhà tình thương cho loài gấu, nơi chúng không phải chịu sự đau đớn.

Những người dân nuôi và giam cầm gấu nhằm mục đích lấy mật bán kiếm thu nhập, mật gấu được chiết xuất bằng các kỹ thuật khác nhau, nhưng tất cả các phương pháp đều phải xâm lấn gây đau đớn và tổn thương cho loài gấu.

Đây chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng nặng các bộ phận bên trong cơ thể chúng, dẫn đến hình thành các khối u ở túi mật, gan, thận,... khiến gấu chết trong đau đớn tột cùng.

Dã man hơn, để tăng hiệu suất và sản lượng mật từ gấu, những người nuôi nhốt không ngần ngại bỏ đói, cho gấu khát nước... Việc đó nhằm kích thích phản xạ của cơ thể của chúng, khi đó gấu sẽ sản xuất mật nhiều hơn.

Đứng trước một khu nhà bán hoang dã, chị Hằng chia sẻ: "Đây là Grier, một cá thể gấu chó bị mù cả hai mắt, con gấu được trung tâm ký cam kết chăm sóc trọn đời, do nó không còn khả năng sinh tồn nếu thả về tự nhiên".

Tuy con người đã cướp đi đôi mắt của nó, nhưng Grier vẫn phát triển bình thường. Nhờ khứu giác nhạy bén, tự bản thân nó tìm kiếm thức ăn, được các nhân viên giấu trong các trụ gỗ, trên cây hay trong các món đồ chơi.

Điều này thực hiện được chính là nhờ khả năng thính giác nhạy bén của nó, nhưng một phần cũng xuất phát từ sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc nhiệt tình của các nhân viên, bác sĩ thú ý tại đây.