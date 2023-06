Madonna bất ngờ nhập viện cấp cứu ở tuổi 64

Madonna năm nay 64 tuổi, là ca - nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng toàn cầu. Với hơn 4 thập niên gắn bó với nghệ thuật, Madonna trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất đối với nền văn hóa đại chúng.

Trong sự nghiệp, Madonna sở hữu lượng ca khúc hit lớn như: Like a Prayer, Vogue, La Isla Bonita, Holiday, Take a bow, Ray of lght, Papa don't preach, Hung up, Frozen,... Madonna lấn sân diễn xuất giữa những năm 1980. Đến năm 1990, ca sĩ góp mặt trong bộ phim Dick Tracy và chiến thắng giải Saturn ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Với doanh số hơn 300 triệu đĩa bán trên toàn thế giới, Madonna là một trong nữ nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại. Ngoài ra, Madonna còn nhận nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong sự nghiệp.