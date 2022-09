Mạc Trung Kiên sợ tình tứ quá mức với Sara Lưu làm Dương Khắc Linh ghen

Liz Kim Cương tham gia vai công chúa trong MV Để Rồi Tổn Thương



Mạc Trung Kiên là nam nhân điển trai khiến 2 cô gái mê mệt

Về phần MV Để Rồi Tổn Thương, Sara Lưu đã lên ý tưởng kịch bản trong suốt 1 tháng, MV làm theo hơi hướng cổ trang với một câu chuyện tình tay ba dễ hiểu nhất nhưng lại không quá nhiều drama. Trong MV, Sara Lưu vào vai một cô cung tỳ trong đoàn ca múa nhac, Liz Kim Cương vào vai một nàng công chúa, cả hai cùng đem lòng yêu chàng nam nhân điển trai do Mạc Trung Kiên đảm nhận.

MV Để Rồi Tổn Thương



Sara Lưu chia sẻ về sự quay lại trong âm nhạc của mình