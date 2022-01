Ma trận sàn tiền ảo: Ôm mộng làm giàu, ôm ngay trái đắng

Với Legend Group, tin lời người quen và ham lãi suất cao, rút tiền lại dễ dàng, một người đàn ông đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng vào nhóm The Legend Group, ủy thác cho nhóm này đầu tư vào sàn forex wisdomsgobal.com. Đầu tư mới được hơn 2 tháng, chưa rút về đồng lãi nào, sàn đã dừng không cho rút tiền.

"Mình không thể rút được gốc và lãi ra. Coi như họ giam của mình luôn. Họ vẫn bảo là chúng tôi vẫn duy trì, nhưng tiền thì họ giam lại, lãi không được nhận, gốc không được rút", người này cho hay.

Sau vài tuần dừng không cho người tham gia rút tiền, 3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã chính thức dừng hoạt động, không còn truy cập được.

"Người chơi tham gia các hoạt động này chẳng khác nào tham gia trò "cờ gian, bạc bịp", không những mất tiền vì thua, mà còn mất thêm khoản tiền cho nhà cái như chi phí hoa hồng, chi phí môi giới, chi phí cho chuyên gia, kiểu gì những người tạo ra ma trận tài chính này cũng thu được nhiều lợi ích. Chỉ có nhà đầu tư là mất đơn, mất kép", Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi, nhận định.

Giữa năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo. Một sàn được gọi là sàn giao dịch ngoại hối F5trader.com và Tradenew.io…, được giới thiệu sử dụng công nghệ ghép nối siêu kỹ thuật số và thuật toán ma trận ghép nối thông minh của các cặp tiền ảo.

Các đối tượng quản lý sàn này quảng cáo có thể tạo ra 3% lợi nhuận chỉ trong 1 giây. Thậm chí, các đối tượng này còn cam kết trả lãi khủng 30%/tháng, tương đương 360%/năm, cứ đầu tư là chắc thắng.

Tuy nhiên sau khi bị bắt, các đối tượng cầm đầu đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ họa để điều khiển cho các chỉ số trên website thay đổi giống như sàn forex thật.

"Bản chất phần mềm này là do một người làm cùng tôi liên hệ với bên IT tự làm, coppy giống như một sàn quốc tế. Chuyên gia đọc lệnh cho người chơi để người chơi có thể chơi cùng, do chúng tôi mời hoặc tự đặt ra", đối tượng lập ra sàn Tradenew.io nói.

Đối tượng này cho biết thêm, người tổ chức chơi sẽ can thiệp vào các lệnh đánh, muốn cho ai thắng thì người được thắng, muốn ai thua thì người đó thua. Giai đoạn đầu hoạt động, người ta rút tiền tiền vẫn về đều, khi dừng chơi sàn sẽ đóng lại, tiền sẽ không về được nữa.

Trong khi đó, liên quan tới việc 16 sàn giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo mới bị Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, qua đấu tranh, các đối tượng cầm đầu đã hé lộ về những chiêu thức thu hút người tham gia, bản chất các sàn trên chỉ là trò lừa đảo.

"Mua - Bán", "Lên - Xuống" hay "Xanh - Đỏ" là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối Hitoption. 30 giây là thời gian lựa chọn của người tham gia, để có cơ hội nhận về 95% tiền đặt cược.

Tuy nhiên sau khi bị bắt, nhóm cầm đầu Hitoption đã khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra một website, được mô phỏng giống với các sàn quốc tế. Tuy nhiên, các đối tượng có thể can thiệp vào các lệnh giao dịch, tự ý điều khiển thắng thua tùy ý.