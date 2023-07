Lyly tung ảnh thân thiết bên Jackson Wang, còn gọi bằng cái tên đặc biệt

Lyly tên thật là Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996. Cô nổi tiếng là ca - nhạc sĩ được giới trẻ yêu thích. Bên cạnh những bản hit như 24h, Lời đường mật,... thì Lyly còn là chấp bút cho loạt bài hát đình đám như Missing you, Sao anh chưa về,... Việc nhận lời tham gia The Next Stage là một quyết định bất ngờ mà Lyly mang đến cho người hâm mộ. Ai cũng mong cô nàng sẽ có màn thể hiện tỏa sáng nhất có thể.

The Next Stage là show âm nhạc giải trí được tổ chức bởi Tentcent - nhà đài lớn với các chương trình nổi tiếng như Produce 101, Thanh xuân có bạn, Sáng tạo doanh… Chương trình quy tụ dàn thí sinh gồm 26 nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc.



