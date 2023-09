LyLy chính thức dừng chân tại The Next Stage 2023

The Next Stage là chương trình truyền hình thực tế trình diễn âm nhạc của Trung Quốc, do Tencent sản xuất và phát sóng. Các cố vấn gồm nhiều tên tuổi lớn trong giới âm nhạc như Ella, Châu Thâm, Vương Gia Nhĩ, NingNing... . Từ lần đầu tiên xuất hiện tại đây, LyLy gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng với giọng ca đầy ngọt ngào và sâu lắng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, LyLy chỉ giới hạn bản thân trong hình ảnh "bánh bèo, kẹo ngọt" và những bài hát có tiết tấu nhẹ nhàng, không quá đặc biệt, khiến cô trở nên nhàm chán và "một màu". Đây cũng là lý do mà LyLy dường như lép vế hơn so với các thí sinh khác trong chương trình The Next Stage 2023.