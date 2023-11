Ly thân 7 năm, thấy chồng bị đồn đồng tính, vợ tài tử Will Smith lên tiếng

Ngay sau thông tin gây sốc do người cựu trợ lý đưa ra, Jada đã nhanh chóng lên tiếng trước truyền thông, cô cho biết vợ chồng mình đang cân nhắc tiến hành kiện người đưa thông tin sai lệch ra tòa. Về phần mình, Jada khẳng định rằng trong suốt quá trình gắn bó với Will Smith, cô chưa từng thấy anh có mối quan hệ đồng giới nào khiến cô cảm thấy phải bận tâm.

Gia đình tài tử Will Smith (Ảnh: New York Post).

Trước đó, vợ của Will Smith - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith - cho biết hai người đã ly thân 7 năm nhưng không muốn ly hôn.

Cựu trợ lý của tài tử Will Smith - Brother Bilaal - vừa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng anh từng tận mắt bắt gặp tài tử Will Smith (55 tuổi) có mối quan hệ đồng giới với một nam diễn viên. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao Hollywood.

Trong khi đó, Will Smith chia sẻ thông qua người đại diện rằng anh cảm thấy mình đang là đối tượng bị nhắm đến của một chiến dịch bôi nhọ hình ảnh. Will Smith cho biết, anh đã từng coi cựu trợ lý Brother Bilaal như một người bạn thân, nhưng giờ đây, những gì mà Bilaal nói ra khiến vợ con Will Smith cảm thấy bị tổn thương.

Will Smith khẳng định những điều Brother Bilaal đã nói là sai sự thật. Hiện tại, Will cần tập trung cho một số kế hoạch công việc, dù vậy, anh cũng đã cân nhắc tới việc kiện tụng nếu các động thái bôi nhọ hình ảnh tiếp tục diễn ra.

Thực tế, ở Hollywood, những tin đồn về tình trạng hôn nhân của vợ chồng nhà Smith cũng như câu chuyện giới tính của Will Smith đã tồn tại từ nhiều năm nay.

Người đại diện cho biết rằng vì những lời đồn đại vốn đã tồn tại từ nhiều năm, nên các con của Will Smith không bị sốc, dù vậy, các con của anh vẫn cảm thấy khổ sở.