Lý Nhã Kỳ kể về 'lần đầu tiên trong cuộc đời', ngầm tiết lộ đã có người yêu?

Cảm ơn cô em út Thúy Ngân luôn mời tôi uống rượu vì em nói, em đang cô đơn mà cuối cùng tôi say trước sự cô đơn của em trong khi em vẫn tỉnh queo vui chơi. Còn thêm cô em Tóc Tiên say bét nhè nhưng không quên miệng luôn thông báo chị Kỳ trẻ và đẹp hơn xưa là do đang đầy đủ…".



Lý Nhã Kỳ kể về lần đầu tiên trong cuộc đời có bức ảnh "nhây - lầy - bựa" trong tiệc cưới Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Chính việc nhắc đến nguyên nhân trẻ đẹp hơn là vì "đầy đủ" đã khiến dân tình đặt nghi vấn Lý Nhã Kỳ đang hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ cư dân mạng, mọi chuyện có lẽ phải để người trong cuộc đích thân lên tiếng.

Sau đại dịch Covid-19, Lý Nhã Kỳ chọn cho mình lối sống an yên, hướng vào chiều sâu cảm xúc. Ngoài công việc, cô dành thời gian cho gia đình và những mối quan hệ mình trân trọng.