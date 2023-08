Ly kỳ khi làm thủ tục thu hồi biển số chiếc xe bị mất 10 năm trước

Mạng xã hội lan truyền câu chuyện từ tài khoản Nguyen Quang Huy về việc xe của anh bị mất cắp hơn 10 năm, giấy tờ xe vẫn còn nhưng tra cứu trên hệ thống thì dữ liệu biến mất.

Khi bị mất cắp, anh có trình báo với công an nơi xảy ra sự việc (Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Công an thị xã Sơn Tây (nơi anh đăng ký xe).

Sau khi biết thông tin xe mất trộm vẫn làm thủ tục thu hồi biển số được, anh Huy đã vào hệ thống để thực hiện thì bất ngờ không còn dữ liệu.

Anh Huy lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ (Ảnh chụp màn hình)

Người đàn ông này hoang mang lên mạng hỏi có ai rơi vào tình cảnh tương tự?.

“Tôi muốn hỏi các bác có ai đã và đang gặp trường hợp như tôi và hướng giải quyết như thế nào ạ? Thật ra cái xe mất hơn 10 năm rồi, nhưng điều tôi lăn tăn là có việc dễ dàng cho rút hồ sơ và biến 1 chiếc xe mất cắp thành 1 chiếc xe sạch hay không?”, tài khoản Nguyen Quang Huy viết.

Xác nhận với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Quang Huy (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, anh chính là người chia sẻ trường hợp của mình lên mạng xã hội. Anh kể, năm 2010 có mua lại xe máy Airblade nhập khẩu từ Thái Lan. Ngay sau đó, anh sang tên chính chủ mang tên Nguyễn Quang Huy với biển số 30Y-3373.