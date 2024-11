Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội

Với chiêu trò cao tay, người giúp việc đưa nữ gia chủ vào “mê cung”, rồi lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ, Sau đó "rửa tiền" bằng cách mang đi đầu tư, hợp tác kinh doanh. VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, ở Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Liên quan đến vụ án, VKSND truy tố ông Ngô Văn Quyền (SN 1974) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo buộc, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên. Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M. (SN 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Bị can đã sử dụng nick “Thanh Vũ” nhắn tin cho chị M. với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân (quê Nam Định), trước đây từng làm giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm… Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021. Ảnh minh hoạ. Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M., Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền. Thanh vẽ ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M. rằng: Nick Facebook “Thanh Vũ” là con của ông Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, Thanh có chồng là anh Hùng - phi công. Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ. Và trong thời gian làm giúp việc, chị M. phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên đã cho người giúp việc nghỉ làm. Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ” nhắn tin nói chuyện với chị M. Người phụ nữ nhẹ dạ không hay biết rằng mình đang chat với chính người giúp việc mà chị mới cho nghỉ việc. Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M. và đặt vấn đề hỏi chị M. nếu muốn mua các căn hộ trong dự án, Thanh sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, chị M. đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M. chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm. Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M., Thanh dùng vào các mục đích khác nhau. Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; chuyển 3,6 tỷ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất. Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Nguyễn Thị Thanh còn chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá… Sau đó, vị giám đốc đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, ông Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá. Cơ quan điều tra đã liên hệ với ông Ngô Văn Quyền để thông báo rằng, số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do Thanh phạm tội mà có, yêu cầu không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó ông Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên. Ngày 6/3/2023, Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, ông Quyền bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.