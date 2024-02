Ly hôn đại gia ngành thép, mỹ nhân Hàn tuyên bố 'giàu gấp 1.000 lần chồng'

Thành công của Gia đình là số 1 cũng giúp Hwang Jung Eum có được nhiều hợp đồng quảng cáo và lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Các bộ phim sau đó thành công của cô gồm Secret, She was pretty (Cô nàng xinh đẹp), Endless love, Kill me heal me.

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đường tình cảm của cô rất trắc trở. Trước khi lập gia đình với đại gia ngành thép, cô từng có mối tình 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon, thành viên nhóm SG Wannabe. Chuyện tình của họ từng tiêu tốn giấy mực truyền thông.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2006. Sau đó, Hwang Jung Eum và Kim Yong Joon cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế We got married. Họ nhanh chóng được khán giả đẩy thuyền và công khai tình cảm. Song, mối quan hệ 10 năm của họ cuối cùng tan vỡ mà không có một đám cưới.

Hwang Jung Eum và bạn trai cũ Kim Yong Joon từng có 10 năm yêu nhau (Ảnh: Newsen).

Hwang Jung Eum thừa nhận, chuyện tình với Kim Yong Joon mang đến cho cô nhiều nước mắt. Nữ diễn viên từng không ít lần đau lòng vì tính cách vô tâm, thói ghen tuông của bạn trai.

"Có những lúc, anh ấy (Kim Yong Joon) khiến tôi mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn là người duy nhất ở bên tôi. Chúng tôi cứ chia tay rồi lại làm lành, dù vậy chẳng lần nào được quá một tuần. Tôi không thích những việc Yong Joon làm, nhưng tôi lại thích con người anh ấy", cô kể lại.

Sau 10 năm bên nhau với nhiều lần "gương vỡ lại lành", cuối cùng, họ quyết định chia tay để có cuộc sống mới. Năm 2015, Hwang Jung Eum thông báo cô và Kim Yong Joon không còn hẹn hò.