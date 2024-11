Lý do Úc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Chính phủ Úc sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội như một phần trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe tâm thần những người trẻ tuổi. "Mạng xã hội đang gây hại cho trẻ em của chúng ta và tôi sẽ chấm dứt tình trạng này", Thủ tướng Anthony Albanese trả lời báo giới, đồng thời cam kết sẽ đưa ra luật vào cuối tháng này. "Trách nhiệm sẽ thuộc về các nền tảng mạng xã hội để chứng minh rằng họ đang thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn việc truy cập. Trách nhiệm sẽ không thuộc về cha mẹ hoặc những người trẻ tuổi. Sẽ không có hình phạt nào đối với người dùng". Úc có lịch sử chống lại các công ty công nghệ lớn điều hành các trang mạng xã hội. Năm 2021, nước này đã yêu cầu Facebook và Google phải trả tiền cho nội dung tin tức. Gần đây hơn, chính Canberra đã đưa X của Elon Musk ra tòa vì không xóa video về vụ tấn công khủng bố ở Sydney. Các nền tảng Internet sẽ bị quy trách nhiệm nếu để trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Ảnh: SBS Các nhà lập pháp cũng đang cân nhắc xây dựng luật mới để buộc các trang mạng xã hội phải trấn áp thông tin sai lệch trên nền tảng của họ. Đại diện Meta cho hay, họ tôn trọng "bất kỳ giới hạn độ tuổi nào mà chính phủ muốn đưa ra đối với việc sử dụng mạng xã hội", song nêu quan ngại do chưa có những thảo luận sâu hơn về cách thức bảo vệ thanh thiếu niên. Như vậy, Úc đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới luật hóa độ tuổi tham gia mạng xã hội. Từ trước đến nay, các quy định liên quan đến độ tuổi đều do bản thân mạng xã hội đưa ra. Trong quá trình xây dựng luật, Quốc hội Úc đã nghe một số ý kiến về việc mạng xã hội tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của thiếu niên. Tuy nhiên, cuộc điều tra trên cũng tiếp nhận nhiều lo ngại rằng việc giới hạn cứng độ tuổi tham gia mạng xã hội sẽ chỉ làm hại trẻ. Lệnh cấm trên sẽ khuyến khích trẻ vị thành niên giấu giếm các hành vi trên không gian mạng. Hồi tháng 6, Văn phòng Ủy viên eSafety - cơ quan quản lý Internet của Úc - đã cảnh báo "những cách tiếp cận dựa trên việc cấm đoán có thể khiến người trẻ không tiếp cận được với những sự hỗ trợ quan trọng" và đẩy họ vào "các dịch vụ phi chính thống ít được quản lý". Liên minh châu Âu từng định ban hành luật tương tự nhưng phải bỏ cuộc do lo ngại về việc quy định trên có thể làm giảm quyền sử dụng mạng của trẻ vị thành niên. Úc là một trong những nước sử dụng mạng Internet nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 80% dân số dùng mạng xã hội. Nghiên cứu hồi năm 2023 của Đại học Sydney cũng cho thấy có đến 75% trẻ em Úc từ 12 đến 17 tuổi có dùng YouTube hoặc Instagram. (Theo Bloomberg, SBS)