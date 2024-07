Lý do tiếp viên luôn yêu cầu dựng thẳng lưng ghế khi máy bay cất, hạ cánh

"Tiếp đất và hạ cánh là các giai đoạn bay rất phức tạp, đặt ra yêu cầu đáng kể đối với phi hành đoàn về điều hướng, thay đổi cấu hình máy bay, liên lạc với kiểm soát không lưu, không phận tắc nghẽn và điều kiện thời tiết xuống cấp", Airbus viết trong nghiên cứu.

Boeing cũng nhận thấy cất cánh, tiếp đất và hạ cánh là những giai đoạn nguy hiểm nhất của chuyến bay. Nghiên cứu kéo dài từ năm 2011 đến năm 2022 của hãng cho thấy 67% các vụ tai nạn chết người trên toàn thế giới liên quan đến máy bay Boeing xảy ra trong các giai đoạn này.

Do đó, việc tuân thủ an toàn bay trong khi cất cánh và hạ cánh là vô cùng quan trọng. Ngoài việc dựng thẳng lưng ghế trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh, tiếp viên hàng không cũng sẽ yêu cầu bạn đóng và khóa bàn để khay, đảm bảo rằng tất cả các túi được xếp gọn bên dưới ghế trước mặt bạn hoặc trong khoang hành lý phía trên. Tất cả vì sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Vì sao khi máy bay cất cánh và hạ cánh phải mở tấm che cửa sổ?



Các chuyên gia về an toàn hàng không tiết lộ, cất cánh và hạ cánh là giai đoạn có nhiều nguy cơ nhất trong hành trình bay; hầu hết tai nạn xảy ra trong 2 quá trình này. Tấm che cửa sổ cần được mở để nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn có thể quyết định ngay bên nào của máy bay là an toàn nhất để sử dụng cửa thoát hiểm.

Ngoài ra, việc mở màn cửa sổ khi máy bay cất và hạ cánh còn có những lợi ích sau: